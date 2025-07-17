Опасная погода: олимпийский чемпион погиб от удара молнии

Олимпийский чемпион по ски-кроссу Аудун Гренволд из Норвегии погиб во время своего летнего отпуска. Молния ударила прямо в его машину.

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Норвежец Аудун Гренволд, который завоевал бронзовую медаль на Играх в Ванкувере в 2010 году, скончался в результате удара молнии. Его смерть подтвердила Норвежская федерация лыжного спорта. Ему было 49 лет, пишет CNN.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о безвременной кончине Аудуна Гренвольда", — говорится в сообщении федерации.

В федерации сообщили, что Гренволд был "быстро доставлен в больницу и получил лечение", но умер через несколько часов.

У Гренволда остались жена и трое детей. Его жена сообщила, что несчастный случай произошел во время их летнего отпуска.

Гренволд был членом сборной Норвегии по горнолыжному спорту, прежде чем перейти во фристайл и ски-кросс. Он завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на чемпионате мира 2005 года и стал обладателем общего кубка по ски-кроссу в 2007 году.

После завершения карьеры он стал тренером национальной сборной и популярным телекомментатором.

Напомним, из-за изменений климата, погода становится все более экстремальной. Так, во время недавнего ливня в Москве из-за ударов молнии сгорело сразу четыре дома в пригороде.

А в Харькове и Днепре непогода привела к серьезным последствиям как в городах, так и в прилегающих районах: зафиксированы случаи травм, перебои с электроснабжением, затопления улиц и повреждения объектов инфраструктуры.