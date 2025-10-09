Український сумоїст відмовився від коментарів про війну: прагне громадянства Японії

21-річний сумоїст із Вінниці Данило Явгусишин, відомий у Японії під ім'ям Аонішікі Арата, заявив, що в майбутньому хотів би отримати громадянство Японії. На запитання журналістів про війну в Україні спортсмен відповів коротко, зазначивши, що його рідні нині перебувають у безпеці в Німеччині.

Як повідомляє The Associated Press, Явгусишин залишив Україну понад три роки тому, після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він зумів стати одним із найвідоміших іноземних борців у Японії.

"Я хотів би отримати японське громадянство у майбутньому", – сказав спортсмен під час пресконференції.

Коли його запитали про події в Україні, Аонішікі відповів: "Моя країна перебуває у складній ситуації, проте я борець сумо, тому хотів би говорити саме про спорт."

Він також звернувся до українців зі словами підтримки: "Сподіваюся, люди з України побачать мої поєдинки і знайдуть у них трохи підбадьорення."

Явгусишин виступає під японським псевдонімом Аонішікі Арата. Три місяці тому він здобув одну з найгучніших перемог у кар'єрі – переміг монгола Хошорю, який має звання йокодзуни, найвищий титул у світі сумо.

Спортсмен розповів, що переїхав до Японії у 2022 році після знайомства з японським борцем на міжнародному турнірі 2019 року. З того часу не повертався до України, але зізнається, що мріє її відвідати: "Це місце, де я народився і виріс. Це моя батьківщина, і там багато людей, яких я знаю."

Під час пресконференції він також поділився, що наразі важить близько 125 кілограмів і планує збільшити вагу на 10 кілограмів, аби змагатися з борцями, які часто перевищують 150 кілограмів.

