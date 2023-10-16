Літак Japan Airlines не зміг піднятися в небо через борців сумо на борту: як вирішили проблему

Адміністрація авіакомпанії побоювалася, що літакам, на яких мали летіти сумоїсти, не вистачить палива через перевантаження.

Related video

Літаки японської авіакомпанії Japan Airlines не змогли злетіти через те, що на їхніх двох бортах серед пасажирів були 27 борців сумо. Про це повідомляє The Guardian.

Працівники авіакомпанії занепокоїлися після того, як дізналися, що у списках пасажирів значаться борці сумо, вага яких, за їхніми оцінками, в середньому становить 120 кг, що значно перевищує середню норму 70 кг. Для 27 борців було організовано додатковий рейс.

Важливо

"Психонув": турист з Росії намагався виделкою заколоти чоловіка в літаку з Бангкока (фото)

Борці сумо мали вилетіти двома літаками Boeing 737-800 з токійського аеропорту Ханеда та аеропорту Ітамі в Осаці на острів Амамі Ошима, розташований на півдні країни. Туди сумоїсти прямували до участі у спортивному заході.

Адміністрація авіакомпанії побоювалася, що літакам, на яких мали летіти сумоїсти, не вистачить палива через обмеження за вагою. Японський авіаперевізник був змушений нашвидкоруч організувати додатковий рейс спеціально для сумоїстів.

За даними японських медіа, після завершення турніру борці також полетять додому спецрейсом. У 2014 році фотографія сумоїстів, які летять у невеликому пасажирському літаку, стала вірусною.

Нагадаємо, що український підприємець Володимир Яценко передав ЗСУ свій власний літак. Військові через акт прийому-передачі отримали літак L-39 "Альбатрос", який тепер несе службу в частинах Повітряних Сил України.

Раніше повідомлялося, що у США пасажир із діареєю несподівано перервав трансатлантичний переліт до Барселони. Він не встиг обігти до заповітної кабінки і справив потреби просто посеред салону.