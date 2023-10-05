"Психонув": турист з Росії намагався виделкою заколоти чоловіка в літаку з Бангкока (фото)

Росіянин саме зібрався трапезнічати, а його сусід почав соватися і заважати йому орудувати виделкою.

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35-річний росіянин влаштував розправу у літаку "Аерофлота", який летів з Бангкока до Москви. Він з виделкою напав на сусіда у салоні. Про це пише російське видання SHOT.

За інформацією видання, 35-річний мешканець Хабаровська Олексій Ф. відкинув столик, щоб спокійно поїсти під час тривалого перельоту. Під час трапези його сусід постійно совався туди-сюди і хитав тацю з їжею.

"Олексій психонув, схопив виделку і з усієї сили почав штрикати нею пасажира. Встиг ударити три рази на плече, груди та спину", — йдеться в повідомленні.

Розправу зголоднілого і розлюченого росіянина над сусідом помітили бортпровідники, столовий прибор відібрали, а самого туриста скрутили і скували в пластикові наручники.

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Після посадки в Шереметьєво туриста передали поліцейським.

Сам Олексій Ф. прокоментував свою атаку: "Я думав, я його штрикну, і він зникне".

Після розповіді дебошира присутні зробили висновки, що йому крім перекусу потрібна ще й психологічна допомога.

Нагадаємо, що в місті Уссурійськ на території РФ прорвало дамбу. Замість допомоги іншим людям двоє чоловіків влаштували бійку. Один із росіян намагався притопити опонента.

Раніше повідомлялося, що російського туриста з дамою серця віддухопелили працівники готелю у Туреччині.