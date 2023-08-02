Туриста з Росії стільцями відлупцювали працівники 5-зіркового готелю в Туреччині (відео)

Після інциденту росіянин потрапив до лікарні з розбитою головою, а в якості компенсації від готелю отримав безкоштовний 25-хвилинний сеанс масажу.

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У Туреччині знову дісталося туристу з Росії. Дехто Микита з Підмосков'я був побитий працівниками 5-зіркового готелю Lox Сlub Сomfort у Кемері. Про це пише російське видання Shot.

Зазначається, що хлопець приїхав на відпочинок до Туреччини зі своєю сестрою та дівчиною. Вони нібито спокійно собі сиділи в готельному ресторані, коли до них причепився фотограф готелю Річард, який "поводився агресивно" і навіть в якийсь момент почав "докопуватися" до іноземних туристів та кинувся на них з кулаками.

Микита не розгубився і дав бій турецькому фотографу. Але він тривав недовго — на допомогу колезі підоспіли працівники готелю.

"Прийшла охорона та адміністратор. І почалося рубилово. У туристів полетіли стільці, дісталося навіть дівчині Микити. У самого хлопця безліч відкритих ран, синців та травма голови. Він на денному стаціонарі у місцевій лікарні", — пише видання.

Турист Микита на селфі з лікарні у Кемері

Зазначається, що турки розбили стільцями росіянину голову, і останньому у лікарні наклали скоби на рубану рану голови.

Охоронців готелю нібито відсторонили від роботи, а у якості компенсації за інцидент росіянину запропонували бунгало на пляжі і 25 хвилин безкоштовного масажу.

Що пишуть про готель відвідувачі

Загалом туристи задоволені готелем, особливо їжею в ресторані. Є скарги на неякісне прибирання в номерах. Скарг на побиття туристів працівниками готелю на сайті поки не було.

Відгуки туристів про готель, де побили росіянина

Нагадаємо, що раніше в туреччині порацівники готелю Noxinn Deluxe в Аланії також побили туриста з Росії, який поводився неадекватно. По-хамськи розмовляла з працівниками закладу і дружина росіянина. Туриста виштовхали на вулицю і відлупцювали.

Раніше також повідомлялося, що у Туреччині громадяни Польщі відлупцювали російського туриста. Сутичка нібито відбулася між сімейною парою з РФ та поляками, які поцікавилися, як росіяни ставляться до війни в Україні.