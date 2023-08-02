Туриста из России стульями избили работники 5-звездочного отеля в Турции (видео)

После инцидента россиянин попал в больницу с разбитой головой, а в качестве компенсации от отеля получил бесплатный 25-минутный сеанс массажа.

Related video

В Турции снова досталось туристу из России. Некто Никита из Подмосковья был избит работниками 5-звездочного отеля Lox СІцЬ Сomfort в Кемере. Об этом пишет российское издание Shot.

Отмечается, что парень приехал на отдых в Турцию со своей сестрой и девушкой. Они якобы спокойно себе сидели в гостиничном ресторане, когда к ним пристал фотограф отеля Ричард, который "вел себя агрессивно" и даже в какой-то момент начал "докапываться" до иностранных туристов и бросился на них с кулаками.

Никита не растерялся и дал бой турецкому фотографу. Но он длился недолго — на помощь коллеге подоспели работники отеля.

"Пришла охрана и администратор. И началось рубилово. У туристов полетели стулья, досталось даже девушке Никиты. У самого парня множество открытых ран, синяков и травма головы. Он на дневном стационаре в местной больнице", — пишет издание.

Турист Никита на селфи из больницы в Кемере

Отмечается, что турки разбили стульями россиянину голову, и последнему в больнице наложили скобы на рубленую рану головы.

Охранников отеля якобы отстранили от работы, а в качестве компенсации за инцидент россиянину предложили бунгало на пляже и 25 минут бесплатного массажа.

Что пишут об отеле посетители

В целом туристы довольны отелем, особенно едой в ресторане. Есть жалобы на некачественную уборку в номерах. Жалоб на избиение туристов работниками отеля на сайте пока не было.

Отзывы туристов об отеле, где избили россиянина

Напомним, что ранее в Турции работники отеля Noxinn Deluxe в Алании также избили туриста из России, который вел себя неадекватно. По-хамски разговаривала с работниками заведения и жена россиянина. Туриста вытолкали на улицу и избили.

Ранее также сообщалось, что в Турции граждане Польши избили российского туриста. Стычка якобы произошла между семейной парой из РФ и поляками, которые поинтересовались, как россияне относятся к войне в Украине.