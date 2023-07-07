Российского туриста с дамой сердца поколотили работники отеля в Турции (видео)

Россиянин, который приехал с женой в Турцию, надолго запомнит отдых в турецком отеле. Работники заведения не только вытолкали его на улицу, но и немного отлупили с воспитательной целью.

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В Турции в отеле в Noxinn Deluxe в Алании во время отдыха избили российского туриста. Видео избиения обнародовал российский телеграм-канал "КрышаТурДома".

На обнародованных кадрах нет завязки истории, но есть ее непосредственная кульминация — трое работников отеля толкают российского туриста на улице возле гостиницы. Его жена тем временем снимает избиение на видео и комментирует, что именно работники отеля показывают "турецкое гостеприимство" ее мужу.

На другом видео жена избитого россиянина направляется к рецепции, где с помощью трехэтажной сложной словесной конструкции из русской ненормативной лексики требует у работника рецепции вызвать скорую.

"Я сказала, вызови врача, бл*дь. Врача вызови, долбо**б. Я тебе еще раз говорю, долб**б, сран*й", — говорит работнику отеля российская туристка.

Сам работник рецепции может смело получить медаль "за выдержку", поскольку он вообще не реагирует на крик россиянки и продолжает спокойно выполнять свою работу и оформлять других туристов в отель.

Сама же гражданка РФ объяснила российскому телеграм-каналу "КрышаТурДома", что поводом для конфликта стало отсутствие реакции на их жалобу, мол, в россиян дважды сбросили бутылку с водой с балкона, но администрация ничего не сделала.

Жена избитого туриста якобы выразила свое недовольство представителю отеля. Там их проигнорировали, а один из охранников заявил, что "они русские, заслужили на это, так им и надо".

Это возмутило женщину, она достала телефон и попросила повторить слова на видео. Охранник замахнулся на нее и попытался вырвать телефон, а ее муж вступился. Началась драка, на него навалились уже трое.

Эпилогом истории стало то, что россиянин будет теперь нежиться не под палящим солнцем на пляже в Алании, а под капельницами в больничной палате.

Напомним, что в Польше организовали спасательную операцию из-за пьяного белорусского туриста. Через полчаса его нашли — он был пьян и спал в кустах неподалеку от пляжа.

Ранее сообщалось, что в Турции выселили из отеля неадекватного россиянина. Он возмущался тем, что украинцы еще не погибли после прилетов аэробаллистических ракет "Кинжал" и заявил, что убивал украинцев на Донбассе.