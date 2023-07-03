"Мочил таких, как вы": в Турции выселили из отеля неадекватного россиянина (видео)

По словам отдыхающей Алены Явтушенко, мужчина признался, что воевал на Донбассе и пожелал смерти украинцам. Женщина обратилась в полицию и настаивает на его депортации.

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В Турции возник скандал — российский турист на одном из курортов похвастался своими убийствами украинцев во время войны. Соответствующее видео 1 июня опубликовала украинка Алена Явтушенко на своей Instagram-страничке, которая позже была удалена.

По ее словам, она со своими близкими оставила на час свои личные вещи на пляже. Когда они вернулись, они обнаружили, что их вещи были сброшены с лежака.

Отдыхающие обратились к молодому человеку, занимавшему шезлонг, с вопросом о причинах его поступка. Молодой человек оказался гражданином Российской Федерации, он нецензурно выражался и оскорблял их на национальной почве.

Россиянин возмущался тем, что украинцы еще не погибли после прилетов аэробаллистических ракет "Кинжал" и заявил, что убивал украинцев на Донбассе.

"Я деньги трачу с ваших… знаешь, сколько я "замочил" таких, как вы?" — добавил россиянин.

Украинские отдыхающие обратились к охране с просьбой выгнать россиянина за пределы пляжа, и в это время гражданин Российской Федерации начал хвастаться и показывать на своем смартфоне кадры убийства украинцев во время войны.

Алена также сообщила, что руководство отеля пообещало предоставить им круглосуточную охрану из-за конфликта с гражданином Российской Федерации.

Однако этим история не закончилась. Как рассказала Алена изданию Telegraf, россиянин угрожал прийти к ней в отель и убить женщину вместе с ее детьми. После этого кто-то из россиян обнародовал в сети личные данные Алены, включая ее адрес проживания в Украине. На ее аккаунт стали приходить угрозы от жителей РФ.

Позже Алена сообщила, что россиянина доставили в местный отдел полиции и выселили из отеля. Однако, по ее мнению, этого недостаточно. Алена настаивает на депортации россиянина из Турции за его преступления против украинцев, о которых он публично заявил.

Напомним, 2 июля сообщалось, что в одном из киевских заведений произошел скандал из-за того, что гости пели песни российского исполнителя Григория Лепсверидзе (Лепса), который ранее предлагал денежное вознаграждение за уничтожение танков Leopard.