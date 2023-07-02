"Принесли свою музыку": в Киеве в кафе разгорелся скандал из-за песен Лепса (видео)

Посетительницу возмутило, что, несмотря на запрет на российскоязычный контент, в заведении звучали песни Григория Лепса. Владельцы кафе извинились, но сказали, что не могут проследить за каждым клиентом.

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В одном из киевских увеселительных заведений произошел скандал из-за того, что гости решили петь песни российского исполнителя Григория Лепсверидзе (Лепса), который также известен тем, что предлагал денежное вознаграждение за уничтожение танков Leopard. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram-канале.

"Киев кафе "Дубровка". Песни Лепса. Девушку, сделавшую администрации замечания, вытолкали из заведения <…> Сейчас ее прессуют и заставляют подписать мировое соглашение, что, мол, нет претензий", — говорится в публикации.

Военнослужащий уточнил, что имело место и физическое воздействие, и пообещал, что все видео камер наблюдению будут опубликованы в сети.

Песни Лепса в киевском кафе

"Толпой на трех человек, которые сделали замечание. Вот ведь настоящие сегодняшние реалии. К сожалению", — отметил автор поста. Он также поблагодарил сотрудников патрульной полиции за быстрое вмешательство и упомянул о том, что следствие продолжается, а заявления написаны.

На опубликованном видео можно слышать слова из известной композиций Лепсверидзе, а также напоминание автора ролика о том, что российский певец предлагает деньги за уничтожение украинских "Леопардов". Видно, что съемке пытаются воспрепятствовать. Кадр обрывается на том, что к девушке подходит мужчина, исполнявший российскую песню, и закрывает камеру.

После публичной огласки интернет-пользователи обвалили рейтинг кафе "Дубровка", возможно, названного в честь одноименного исторического района Москвы.

Рейтинг кафе "Дубровка" в Google

Позиция владельцев заведения

Администрация кафе, в свою очередь, принесла извинения за видео с песнями, но уточнила, что все было не так, как показали в сети. Сообщалось, что своей музыки в кафе нет с начала масштабного российского вторжения, а люди, заказавшие банкет в отдельном зале, принесли свою музыку.

Позиция кафе "Дубровка"

"Мы понимаем, что должны были проследить, но мы не можем следить за каждым посетителем заведения", — утверждается в заявлении.

В июне 2022 года Верховная Рада утвердила законопроект, ограничивающий использование музыкального контента государства-агрессора. Российскую музыку запретили в украинских медиа и общественном пространстве. При этом запрет не распространяется на певцов из РФ, которые находятся в так называемом "белом списке" и не поддерживают агрессию.

Напомним, что в прошлом месяце Лепс и Николай Басков пообещали по 1 млн рублей за уничтоженные танков Abrams и Leopard. Такую инициативу поддержало Минобороны РФ.