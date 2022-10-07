В Украине с сегодняшнего дня запрещено включать российскую музыку в публичном пространстве

В силу вступил закон об ограничении использования музыкального продукта страны-агрессора. В Украине запрещены гастроли российских артистов и публичное воспроизведение их клипов.

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Сегодня, 7 октября, в Украине вступил в силу закон об ограничении публичного использования российского музыкального продукта.

В соответствии с законом нельзя публично демонстрировать/исполнять музыкальные произведения российских артистов, в том числе показывать клипы музыкантов из страны-агрессора.

Также запрещены гастроли артистов из Российской Федерации, в том числе организация таких гастролей.

Тем не менее закон вводит перечень российских исполнителей –– так называемый "белый лист", в который вносятся граждане РФ, осуждающие военную агрессию против Украины. На них указанные выше ограничения не распространяются. Для этого они или их законные представители должны подать официальный запрос в Службу безопасности Украины.

Акустическое насилие в транспорте

Вступивший в силу закон касается не только музыки российских исполнителей. В нем также идет речь об акустическом насилии в общественном транспорте. Об этом в Facebook напомнил Комитет гуманитарной и информационной политики Украины.

В частности, с сегодняшнего дня водители маршруток и пассажирских автобусов не имеют права включать в салоне любую музыку, фильмы или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Новые правила распространяются как на городские, так на пригородные и междугородние рейсы.

Эти ограничения касаются и пассажиров. Водитель общественного транспорта может высадить людей, если они слушают музыку/смотрят фильмы без наушников, мешая другим пассажирам.

Во время нерегулярных перевозок или в такси музыка может транслироваться при согласии всех пассажиров и самого водителя.

Напомним, 19 июня Верховная Рада запретила в Украине российскую музыку в медиа и общественных местах.

Также Фокус разбирался, почему российскую культуру следует отменять в украинском обществе.