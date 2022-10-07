В Україні від сьогодні заборонено вмикати російську музику в публічному просторі

Набрав чинності закон про обмеження використання музичного продукту країни-агресора. В Україні заборонено гастролі російських артистів і публічне відтворення їх кліпів.

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Сьогодні, 7 жовтня, в Україні набув чинності закон про обмеження публічного використання російського музичного продукту.

Відповідно до закону не можна публічно демонструвати/виконувати музичні твори російських артистів, зокрема показувати кліпи музикантів із країни-агресора.

Також заборонені гастролі артистів із Російської Федерації, зокрема організація таких гастролей.

Проте закон вводить перелік російських виконавців — так званий "білий лист", до якого вносяться громадяни РФ, котрі засуджують військову агресію проти України. На них зазначені вище обмеження не поширюються. Для цього вони чи їх законні представники мають подати офіційний запит до Служби безпеки України.

Акустичне насильство у транспорті

Закон, що набрав чинності, стосується не тільки музики російських виконавців. У ньому також йдеться про акустичне насильство у громадському транспорті. Про це у Facebook нагадав Комітет гуманітарної та інформаційної політики України.

Зокрема, із сьогодні водії маршруток і пасажирських автобусів не мають права вмикати в салоні будь-яку музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Нові правила поширюються як на міські, так і на приміські та міжміські рейси.

Ці обмеження стосуються і пасажирів. Водій громадського транспорту може висадити людей, якщо вони слухають музику/дивляться фільми без навушників, заважаючи іншим пасажирам.

Під час нерегулярних перевезень або в таксі музика може транслюватися за згодою всіх пасажирів і власне водія.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада заборонила в Україні російську музику в медіа та громадських місцях.

Також Фокус розбирався, чому російську культуру варто скасовувати в українському суспільстві.