Рада заборонила в Україні російську музику в медіа та громадських місцях

Парламент також ухвалив заборону на ввезення в Україну російських та білоруських книг. За обидва рішення проголосували понад 300 народних обранців.

Верховна Рада заборонила використання російської музики в українських медіа та громадських місцях. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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"Рада заборонила російську музику (#7273-д) в українських медіа та громадському просторі ✅ЗА — 303", — зазначив парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Крім того, Верховна Рада заборонила імпорт та розповсюдження російських книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих територій України та Білорусі. За цю заборону проголосували 306 нардепів.

Законопроєкт №7273-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" передбачає заборону публічного виконання фонограм авторів та виконавців – громадян Росії, підтримку національного музичного продукту, збільшення частки української мови в радіоефірах.

Нагадаємо, на вулицях Івано-Франківська музикантам заборонили виконувати російські пісні.

Також Фокус докладно розбирався, чому російську культуру варто скасовувати в українському суспільстві.