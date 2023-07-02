"Принесли свою музику": у Києві в кафе розгорівся скандал через пісні Лепса (відео)

Відвідувачку обурило, що, незважаючи на заборону на російськомовний контент, у закладі звучали пісні Григорія Лепса. Власники кафе вибачилися, але сказали, що не можуть простежити за кожним клієнтом.

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В одному з київських розважальних закладів стався скандал через те, що гості вирішили співати пісні російського виконавця Григорія Лепсверідзе (Лепса), який також відомий тим, що пропонував грошову винагороду за знищення танків Leopard. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у Telegram-каналі.

"Київ кафе "Дубровка". Пісні Лепса. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження, виштовхали із закладу <...> Зараз її пресують і змушують підписати мирову угоду, що, мовляв, немає претензій", — ідеться в публікації.

Військовослужбовець уточнив, що мав місце і фізичний вплив, і пообіцяв, що всі відео камер спостереження будуть опубліковані в мережі.

Пісні Лепса в київському кафе

"Натовпом на трьох людей, які зробили зауваження. Ось же справжні сьогоднішні реалії. На жаль", — зазначив автор посту. Він також подякував співробітникам патрульної поліції за швидке втручання і згадав про те, що слідство триває, а заяви написані.

На опублікованому відео можна чути слова з відомої композиції Лепсверідзе, а також нагадування автора ролика про те, що російський співак пропонує гроші за знищення українських "Леопардів". Видно, що камеру намагаються закрити. Кадр обривається на тому, що до дівчини підходить чоловік, який виконував російську пісню.

Після публічного розголосу інтернет-користувачі обвалили рейтинг кафе "Дубровка", можливо, названого на честь однойменного історичного району Москви.

Рейтинг кафе "Дубровка" в Google

Позиція власників закладу

Адміністрація кафе, зі свого боку, вибачилася за відео з піснями, але уточнила, що все було не так, як показали в мережі. Повідомлялося, що своєї музики в кафе немає від початку масштабного російського вторгнення, а люди, які замовили банкет в окремому залі, принесли свою музику.

Позиція кафе "Дубровка"

"Ми розуміємо, що повинні були простежити, але ми не можемо стежити за кожним відвідувачем закладу", — стверджується в заяві.

У червні 2022 року Верховна Рада затвердила законопроєкт, що обмежує використання музичного контенту держави-агресора. Російську музику заборонили в українських медіа та громадському просторі. При цьому заборона не поширюється на співаків із РФ, які перебувають у так званому "білому списку" і не підтримують агресію.

Нагадаємо, що минулого місяця Лепс і Микола Басков пообіцяли по 1 млн рублів за знищені танки Abrams і Leopard. Таку ініціативу підтримало Міноборони РФ.