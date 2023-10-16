Самолет Japan Airlines не смог подняться в небо из-за борцов сумо на борту: как решили проблему

Администрация авиакомпании опасалась, что самолетам, на которых должны были лететь сумоисты, не хватит топлива из-за перегрузки.

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Самолеты японской авиакомпании Japan Airlines не смогли взлететь из-за того, что на их двух бортах среди пассажиров были 27 борцов сумо. Об этом сообщает The Guardian.

Работники авиакомпании забеспокоились после того, как узнали, что в списках пассажиров значатся борцы сумо, вес которых, по их оценкам, в среднем составляет 120 кг, что значительно превышает среднюю норму 70 кг. Для 27 борцов был организован дополнительный рейс.

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Борцы сумо должны были вылететь двумя самолетами Boeing 737-800 из токийского аэропорта Ханэда и аэропорта Итами в Осаке на остров Амами Ошима, расположенный на юге страны. Туда сумоисты направлялись для участия в спортивном мероприятии.

Администрация авиакомпании опасалась, что самолетам, на которых должны были лететь сумоисты, не хватит топлива из-за ограничений по весу. Японский авиаперевозчик был вынужден на скорую руку организовать дополнительный рейс специально для сумоистов.

По данным японских медиа, после завершения турнира борцы также улетят домой спецрейсом. В 2014 году фотография сумоистов, которые летят в небольшом пассажирском самолете, стала вирусной.

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