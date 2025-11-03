Туапсе в огне, крымский "Панцирь" мертв: о последствиях последних антироссийских санкций СБУ
Воскресный удар украинских сил по нефтяному терминалу в Туапсе имеет многочисленные важные последствия, подводит итог военный аналитик Алексей Копытько. Это и "санкции" СБУ против "Роснефти", и демонстрация возможностей СБУ, и психологический аспект.
СБУ вместе с другими структурами Сил обороны Украины ввела кинетические санкции против нефтеналивного терминала в порту Туапсе.
Фото и видео уже все посмотрели, кое-что выделю.
Во-первых, важен сам факт успешной атаки на один из каналов экспорта российской нефти. В данной ситуации это гнездовья компании "Роснефть", что добавляет гармонии.
СБУ мягко намекнула, что покупатели углеводородов у "Роснефти" могут внезапно оказаться вне закона. Украина это будет делать самостоятельно. Ущерб гарантирован, а вот страховые выплаты — точно нет. Стоит крепко подумать. Особенно — после 21 ноября.
Во-вторых, в Туапсе по целям в порту дотянулись пять дронов, это прилично. Вектор можно нарисовать. Дроны фиксировались в Анапе, Геленджике и Лазаревском (за Туапсе).
На днях дроны СБУ посетили Крым, где поразили два топливных объекта, а также — ЗРПК "Панцирь С-2" и 2 РЛС.
По РЛС и средствам ПВО на юге отрабатывают и другие структуры Сил обороны Украины. Ввиду чего визиты дронов напоминают некий ритуал с элементами хорошего тона: прорвался в кем-то открытую дверцу – открой для следующего.
Что неизбежно должно наводить российское командование на мысли. Ведь они точно знают масштабы повреждений и динамику. Прорывы явно участились, стали более чувствительными.
Т.е. россияне не успевают затыкать дыры. После каждого успешного поражения средств ПВО у них дилемма: срочно закрывать пробой или не дергаться, потому что украинские войска наблюдают и могут ударить туда, где ослабили защиту перемещением.
Ну, и в-третьих. Видео из Туапсе (да и из других точек) исчерпывающе красноречиво: российская ПВО гораздо опаснее для россиян, чем украинская армия. Наши точечно бьют по военным объектам и связанной инфраструктуре, а росПВО палит во все стороны, над городом, не напрягаясь по поводу жилых домов.
