"Карибский кризис 2.0" сорвался: почему шантаж Путина "Буревестником" провалился

16–28 октября 1962 года происходило то, что мы знаем под названием "Карибский кризис". Сейчас на наших глазах разворачивается "карибский кризис" курильщика.

Накануне встречи Трампа и Си наблюдаем такой событийный ряд.

14.10 — российский посол передает конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы в контексте убийства Дж. Кеннеди. Явная подводка к разрядке.

16.10 — Трамп говорит с Путиным.

20.10 — Рубио говорит с Лавровым.

Фиксируются разногласия.

21.10 — по словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, Россия испытывает ракету "Буревестник", о чем предупреждает США.

22.10 — Путин лично участвует в испытаниях ядерной триады. Выше некуда.

Т.е. после разговора Трампа с Путиным Россия де-факто начала запугивать США.

В ответ на эти запугивания Трамп:

отменил встречу в Будапеште;

влупил по Москве санкциями.

Шантаж не сработал.

Кремль начал истерически вопить "не надо на нас давить!" и срочно отрядил в США Дмитриева источать миролюбие и конструктив. Министр финансов США уже насмешливо называет Дмитриева "российским пропагандистом".

Путин начал отползать на уровне действий, но, чтобы замаскировать отступление, резко поднял градус риторики для внутренней публики.

25.10 — военный преступник Владимир Соловьев грозит уничтожением Харькова, Николаева и Одессы. Заявляет, что "не будет Киева". Даже отбитым гостям его эфира неловко от этой чуши.

26.10 — запускают информацию о "Буревестнике". Это новость для россиян, для нас и широкой публики. Руководство США в курсе уже 5 дней и ему плевать. Не боится или не верит.

26.10 — комочек нафталина с генеральскими погонами Сергей Степашин, которого достают из чулана для громких заявлений, сказал, что третья мировая война в гибридной форме уже идет! А дальше — ого-го!

Ситуация напоминает февраль–март 2025 г. У россиян иссякал импульс осенне-зимнего наступления, упал темп, начались перегруппировки. Тогда резко выросла интенсивность обстрелов мирных городов и заискрила пропаганда.

Возникает логичный вопрос: если у россиян все планово и гладко на фронте, зачем они бряцают всем арсеналом и разгоняют истерию?

Ответ: это отчасти операция прикрытия, а отчасти — паника.

Отличие от событий зимы–весны в том, что рассеялся "туман войны". Страшилки Кремля научились делить на 16.

Сначала Вэнс заявил, что россияне переоценивают свои успехи на поле боя.

Затем 24.10 в любимой газете Трампа NY Post вышла статья американского злого дедушки — четырехзвездочного генерала и экс-заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов (военный №2 в США) Джека Кина. С характерным названием: "Не верьте путинской лжи. Россия не побеждает в Украине".

Прелесть этого злого дедушки (82 годика) в том, что он обладает большим авторитетом и работает на аудиторию Fox News. Лично Трамп в первую каденцию наградил его президентской Медалью Свободы. Также он работал в качестве военного советника разных президентских администраций.

Так вот, генерал Джек Кин в своей публикации сухо перечисляет цифры и факты, свидетельствующие о срыве российских планов и большом уроне для РФ — в военной сфере, в экономике.

Заканчивается статья выводом: "Заставьте Путина остановить эту войну на наших условиях, не на его".

Кремль оказался в ситуации, когда игра в эскалацию не проходит, ему нужно доказывать свои возможности и обосновывать претензии не нахрапом, а реальными действиями. Что требует значительно больше ресурсов, чем пропагандистские инсценировки.

Это риски для нас. Как я уже писал, чтобы сломать тенденции, Кремль теоретически может пойти на какое-то чудовищное злодеяние.

Но также это билет в одну сторону для российских элит. Их ожидает судьба бешеных собак в случае какой-то масштабной девиации. Почва для брожений.

Дмитриев сейчас де-факто работает как приманка Путина для выявления колеблющихся. Чтобы их зачистить…

Дмитриев встретился с Луной и подчеркнул факт передачи материалов по Кеннеди, что добавляет аллюзий с "Карибским кризисом".

Но центр тяжести уже в плоскости США – Китай. Там решится судьба кризиса. Путин в роли статиста, которому доведут его текст.

