Белый дом изменил риторику по Украине: что стоит за словами Джей Ди Вэнса

Администрация Дональда Трампа все чаще меняет тон относительно войны в Украине. Если раньше речь шла о скором прекращении боевых действий, то сегодня в Вашингтоне звучат заявления о необходимости давления на Россию. Вице-президент Джей Ди Вэнс даже заговорил о "нетерпеливости Трампа к Кремлю". Что стоит за такой риторикой — реальное изменение подходов или лишь политический сигнал, — разобрался Фокус.

Президент США Дональд Трамп все больше углубляется в украинскую тематику и демонстрирует более жесткую позицию в отношении России. Об этом 24 сентября в Конкорде (штат Северная Каролина) заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, последние заявления американского лидера свидетельствуют, что Трамп "внимательно следит за реальной ситуацией на фронте" и в то же время "становится невероятно нетерпеливым к россиянам". Причина, пояснил Вэнс, заключается в том, что Кремль не делает достаточно шагов для прекращения войны.

Журналисты спросили Венса об изменении риторики Трампа: от предыдущих призывов быстро остановить войну — до заявлений, что Украина должна бороться за возвращение своих территорий. Вице-президент подчеркнул, что это не отказ от первоначальных позиций, а "признание реальности", которая складывается на месте.

Трамп в недавнем посте заявил, что при поддержке Евросоюза Украина может не только восстановить контроль над оккупированными территориями, но и "пойти дальше". Он также подчеркнул: если Россия не согласится на переговоры добросовестно, это обернется "очень плохими последствиями для нее".

Что означают заявления Джей Ди Вэнса о России и войне в Украине

То, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заговорил о "нетерпеливости Трампа к России", выглядит несколько неожиданно. Ведь еще в начале своей политической карьеры Вэнс делал неоднозначные заявления, которые вызывали критику на международном уровне, в частности во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского, это может означать, что в администрации США постепенно меняется риторика. Она становится более благоприятной для Украины и одновременно негативной для России.

"Надолго ли эта тенденция, сказать трудно. Возможно, речь лишь о политическом давлении на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров без новых санкций. Но нельзя исключать и другого: Дональду Трампу действительно важно как можно быстрее завершить активные боевые действия, чтобы укрепить свои позиции внутри страны и поднять рейтинг Республиканской партии. Ведь действия президента напрямую влияют на восприятие его политической силы", — говорит Фокусу политолог.

По словам Желиховского, то, что Вэнс озвучивает подобные месседжи, можно объяснить и его собственными политическими амбициями. В начале каденции он делал противоречивые заявления, которые не всегда воспринимались положительно на международном уровне. Но сейчас, спустя девять месяцев пребывания в администрации, он лучше понимает масштаб вызовов — как для США, так и для мира. И ему приходится показывать, что он — самостоятельная политическая фигура, способная влиять не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику.

"Сегодняшние сигналы касаются не только России. Есть вопросы Китая, Ближнего Востока и другие вызовы, которые определяют повестку дня американской администрации. При этом внутри США тоже немало проблем. Рейтинги Трампа снижаются, недовольство растет. К тому же, учитывая возраст и состояние здоровья, не все уверены, что он сможет полноценно управлять страной в будущем. Поэтому Вэнс фактически выходит из тени и пытается заявить о себе как о потенциальном будущем лидере.

Его слова можно воспринимать не только как позицию вице-президента, но и как личное заявление политика, который, возможно, в будущем будет претендовать на пост президента. Он демонстрирует, что готов быть более жестким в отношении России, чем Трамп. Пока он не может открыто идти против президента, но уже посылает определенные сигналы обществу и миру", — считает политолог.

Новая риторика Белого дома: будет ли действие после заявлений?

По словам Желиховского, для Трампа же сейчас важно показать результаты. Его громкое предвыборное обещание "завершить войну за 24 часа" давно выглядит нереалистичным. Однако он стремится доказать, что может достичь хотя бы частичного успеха в урегулировании войны. И Вэнс здесь пытается выступать как союзник, но одновременно как самостоятельная фигура, которая поддерживает идею более жесткой политики в отношении Кремля.

"Важно, что девять месяцев войны показали: Путину удавалось в определенной степени манипулировать американской стороной. Санкции до сих пор не усилены. Поэтому заявления Вэнса выглядят позитивными, но реальные шаги станут настоящим индикатором. Если будут введены новые санкции или предоставлено Украине больше военной помощи, это станет доказательством серьезных намерений Вашингтона", — продолжает политолог.

Изменение риторики в США однозначно играет на руку Украине. Хотя сейчас это может быть лишь политический сигнал Путину: мол, пора завершать боевые действия.

"Если же Россия пойдет на фиктивные переговоры, будет интересно увидеть, сохранится ли жесткая позиция Вашингтона. Это станет показателем того, двигаются ли Вэнс и Трамп в унисон, или вице-президент уже готовится к собственной политической игре.

В любом случае, Вэнс постепенно будет "готовить себе лодку", на которой можно будет отправиться в политическое плавание отдельно от Трампа. И его заявления свидетельствуют, что он держит руку на пульсе и ждет возможности проявить себя", — резюмирует эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп больше не хочет немедленного завершения войны в Украине. Вместо уступок территориями от президента Украины Владимира Зеленского теперь требуют возвращения земли, которую не удалось деоккупировать летом 2023 года.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский после встречи с президентом США заявил, что"Трамп доверяет больше ему, чем Путину". По его словам, американский лидер знает больше деталей о ситуации на поле боя, а также понял, что информация от Путина была далека от правды.