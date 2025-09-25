Білий дім змінив риторику щодо України: що стоїть за словами Джей Ді Венса

Адміністрація Дональда Трампа дедалі частіше змінює тон щодо війни в Україні. Якщо раніше йшлося про швидке припинення бойових дій, то сьогодні у Вашингтоні звучать заяви про необхідність тиску на Росію. Віцепрезидент Джей Ді Венс навіть заговорив про "нетерплячість Трампа до Кремля". Що стоїть за такою риторикою — реальна зміна підходів чи лише політичний сигнал, — розібрався Фокус.

Президент США Дональд Трамп дедалі більше заглиблюється в українську тематику та демонструє жорсткішу позицію щодо Росії. Про це 24 вересня у Конкорді (штат Північна Кароліна) заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За його словами, останні заяви американського лідера свідчать, що Трамп "уважно стежить за реальною ситуацією на фронті" і водночас "стає неймовірно нетерплячим до росіян". Причина, пояснив Венс, полягає в тому, що Кремль не робить достатньо кроків для припинення війни.

Журналісти запитали Венса про зміну риторики Трампа: від попередніх закликів швидко зупинити війну — до заяв, що Україна має боротися за повернення своїх територій. Віцепрезидент наголосив, що це не відмова від початкових позицій, а "визнання реальності", яка складається на місці.

Трамп у нещодавньому дописі заявив, що за підтримки Євросоюзу Україна може не лише відновити контроль над окупованими територіями, а й "піти далі". Він також підкреслив: якщо Росія не погодиться на переговори добросовісно, це обернеться "дуже поганими наслідками для неї".

Що означають заяви Джей Ді Венса про Росію і війну в Україні

Те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заговорив про "нетерплячість Трампа до Росії"", виглядає дещо несподівано. Адже ще на початку своєї політичної кар'єри Венс робив неоднозначні заяви, які викликали критику на міжнародному рівні, зокрема під час Мюнхенської конференції з безпеки.

На думку кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського, це може означати, що в адміністрації США поступово змінюється риторика. Вона стає більш сприятливою для України й водночас негативною для Росії.

"Чи надовго ця тенденція, сказати важко. Можливо, мова лише про політичний тиск на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів без нових санкцій. Але не можна виключати й іншого: Дональду Трампу дійсно важливо якнайшвидше завершити активні бойові дії, аби зміцнити свої позиції всередині країни та підняти рейтинг Республіканської партії. Адже дії президента напряму впливають на сприйняття його політичної сили", — каже Фокусу політолог.

За словами Желіховського, те, що Венс озвучує подібні меседжі, можна пояснити і його власними політичними амбіціями. На початку каденції він робив суперечливі заяви, які не завжди сприймалися позитивно на міжнародному рівні. Але зараз, через дев'ять місяців перебування в адміністрації, він краще розуміє масштаб викликів — як для США, так і для світу. І йому доводиться показувати, що він — самостійна політична фігура, здатна впливати не лише на внутрішню, а й на зовнішню політику.

"Сьогоднішні сигнали стосуються не лише Росії. Є питання Китаю, Близького Сходу та інші виклики, які визначають порядок денний американської адміністрації. При цьому всередині США теж чимало проблем. Рейтинги Трампа знижуються, невдоволення зростає. До того ж з огляду на вік і стан здоров'я, не всі впевнені, що він зможе повноцінно керувати країною у майбутньому. Тому Венс фактично виходить із тіні й намагається заявити про себе як про потенційного майбутнього лідера.

Його слова можна сприймати не лише як позицію віцепрезидента, а і як особисту заяву політика, який, можливо, у майбутньому претендуватиме на посаду президента. Він демонструє, що готовий бути жорсткішим щодо Росії, ніж Трамп. Поки що він не може відкрито йти проти президента, але вже надсилає певні сигнали суспільству і світові", — вважає політолог.

Нова риторика Білого дому: чи буде дія після заяв?

За словами Желіховського, для Трампа ж нині важливо показати результати. Його гучна передвиборча обіцянка "завершити війну за 24 години" давно виглядає нереалістичною. Однак він прагне довести, що може досягти хоча б часткового успіху у врегулюванні війни. І Венс тут намагається виступати як союзник, але водночас як самостійна постать, яка підтримує ідею більш жорсткої політики щодо Кремля.

"Важливо, що дев'ять місяців війни показали: Путіну вдавалося певною мірою маніпулювати американською стороною. Санкції досі не посилені. Тому заяви Венса виглядають позитивними, але реальні кроки стануть справжнім індикатором. Якщо буде введено нові санкції або надано Україні більше військової допомоги, це стане доказом серйозних намірів Вашингтона", — продовжує політолог.

Зміна риторики у США однозначно грає на руку Україні. Хоча нині це може бути лише політичний сигнал Путіну: мовляв, час завершувати бойові дії.

"Якщо ж Росія піде на фіктивні переговори, буде цікаво побачити, чи збережеться жорстка позиція Вашингтона. Це стане показником того, чи Венс і Трамп рухаються в унісон, чи віцепрезидент уже готується до власної політичної гри.

У будь-якому випадку, Венс поступово "готуватиме собі човен", яким можна буде вирушити у політичне плавання окремо від Трампа. І його заяви свідчать, що він тримає руку на пульсі й чекає нагоди проявити себе", — резюмує експерт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп більше не хоче негайного завершення війни в Україні. Замість поступок територіями від президента України Володимира Зеленського тепер вимагають повернення землі, яку не вдалося деокупувати влітку 2023 року.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США заявив, що "Трамп довіряє більше йому, ніж Путіну". За його словами, американський лідер знає більше деталей про ситуацію на полі бою, а також зрозумів, що інформація від Путіна була далекою від правди.