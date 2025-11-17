ПВО России в нокауте: итоги спецоперации Украины в Новороссийске - одной из самых успешных за всю войну

Главный результат недавнего воздействия на Новороссийск может быть не совсем там, на чем большинство сконцентрировалось вчера.

Одна из пораженных точек – это место дислокации 1537 зенитного ракетного полка. Публично обнародованная штатная численность полка — 2 дивизиона С-400 (16 пусковых) и дивизион "Панцирь-С1" (6 единиц). Не считая другой техники (АКП, транспортно-заряжающие машины, связь и др.).

Спутниковые снимки на этом участке фиксировали от 5 до 12 развернутых пусковых установок ЗРК С-400.

Осинтер МТ Андерсон проанализировал снимок от 11 ноября, т.е., за два дня до удара. И отметил 7 развернутых пусковых С-400, не считая другой техники.

Відео дня

Сегодня появилось подтверждение, что дронами ЦСО "А" СБУ уничтожены 4 пусковые ЗРК С-400 (целая батарея), радар раннего обнаружения и радар целеуказания. А всего в зоне поражения могло быть до 12 пусковых.

Даже если часть из них "обманки", в зоне поражения непосредственно от удара и от детонации хранилища ракет находился минимум дивизион С-400 и какое-то число "Панцирей".

Что это значит?

Ущерб.

Во-первых, потенциальный единовременный ущерб – сопоставим с крейсером "Москва" и операцией "Паутина".

Во-вторых, с высокой вероятностью – это наибольшие единовременные потери средств ПВО, особенно – С-400.

Консервативные данные Oryx (с визуальным подтверждением) фиксируют 19 поврежденных/уничтоженных пусковых С-400 за 3,5 года войны. В реальности их больше. Один этот удар может увеличить потери С-400 на 20-30%.

Минус личный состав (через время увидим в некрологах).

Последствия.

Такое количество и качество "пропущенных" в Новороссийске — это результат системного прореживания российских средств ПВО/ПРО на юге – в Крыму, на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Что подсвечивает неблестящее состояние обороны на этих векторах. За оборону театра Крым – Ростовская область – Северный Кавказ отвечает 4-я гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. В первую очередь — именно ее превращают в лохмотья и деклассируют наши войска. Получено доказательство, что суперсильная российская ПВО/ПРО суперстратегического района не держит комбинированный удар Сил обороны Украины на глубину прядка 430-450 км. Из чего следует, что конкретно в районе Новороссийска все военные организмы, подсанкционные барыги и другие вредоносные элементы — сплошь суицидники. Вся нефтяная перевалка в Новороссийске/Туапсе существует до тех пор, пока "Малюк и друзья" окончательно не решили ввести против них санкции (и тут снова нужен пост о Казахстане, Трамп дал повод). Такой удар может быть нанесен и по другому вектору. Есть над чем подумать. Особенно — индусам. Брешь теперь надо чем-то оперативно затыкать. Вариантов немного, резервов особо нет. Придется еще уменьшить прикрытие войск на фронте.

Уже какое-то время напрашивается гипотеза: рост числа успешных ударов по российским войскам и объектам на среднюю дистанцию – это следствие не только увеличения возможностей украинских войск, но и снижение плотности российской ПВО/ПРО в оперативном тылу. Ибо часть выбита, а остальное стянуто на защиту привилегированных тушек в Москве и Питере.

Т.е., заявка на каскадное нарастание проблем.

В свежей сводке Генштаба заявлено об уничтожении очередной РЛС "Небо-У" в Крыму. Продолжение неизбежно последует…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно