ПВО России в нокауте: итоги спецоперации Украины в Новороссийске - одной из самых успешных за всю войну
По словам военного аналитика Алексея Копытько, значение недавнего удара по Новороссийску сравнимы с потоплением крейсера "Москва" или операцией "Паутина". Это невероятно успешная операция Украины, которая наносит ПВО на юге России катастрофический ущерб
Главный результат недавнего воздействия на Новороссийск может быть не совсем там, на чем большинство сконцентрировалось вчера.
Одна из пораженных точек – это место дислокации 1537 зенитного ракетного полка. Публично обнародованная штатная численность полка — 2 дивизиона С-400 (16 пусковых) и дивизион "Панцирь-С1" (6 единиц). Не считая другой техники (АКП, транспортно-заряжающие машины, связь и др.).
Спутниковые снимки на этом участке фиксировали от 5 до 12 развернутых пусковых установок ЗРК С-400.
Осинтер МТ Андерсон проанализировал снимок от 11 ноября, т.е., за два дня до удара. И отметил 7 развернутых пусковых С-400, не считая другой техники.
Сегодня появилось подтверждение, что дронами ЦСО "А" СБУ уничтожены 4 пусковые ЗРК С-400 (целая батарея), радар раннего обнаружения и радар целеуказания. А всего в зоне поражения могло быть до 12 пусковых.
Даже если часть из них "обманки", в зоне поражения непосредственно от удара и от детонации хранилища ракет находился минимум дивизион С-400 и какое-то число "Панцирей".
Что это значит?
Ущерб.
Во-первых, потенциальный единовременный ущерб – сопоставим с крейсером "Москва" и операцией "Паутина".
Во-вторых, с высокой вероятностью – это наибольшие единовременные потери средств ПВО, особенно – С-400.
Консервативные данные Oryx (с визуальным подтверждением) фиксируют 19 поврежденных/уничтоженных пусковых С-400 за 3,5 года войны. В реальности их больше. Один этот удар может увеличить потери С-400 на 20-30%.
Минус личный состав (через время увидим в некрологах).
Последствия.
- Такое количество и качество "пропущенных" в Новороссийске — это результат системного прореживания российских средств ПВО/ПРО на юге – в Крыму, на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Что подсвечивает неблестящее состояние обороны на этих векторах. За оборону театра Крым – Ростовская область – Северный Кавказ отвечает 4-я гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. В первую очередь — именно ее превращают в лохмотья и деклассируют наши войска.
- Получено доказательство, что суперсильная российская ПВО/ПРО суперстратегического района не держит комбинированный удар Сил обороны Украины на глубину прядка 430-450 км. Из чего следует, что конкретно в районе Новороссийска все военные организмы, подсанкционные барыги и другие вредоносные элементы — сплошь суицидники. Вся нефтяная перевалка в Новороссийске/Туапсе существует до тех пор, пока "Малюк и друзья" окончательно не решили ввести против них санкции (и тут снова нужен пост о Казахстане, Трамп дал повод). Такой удар может быть нанесен и по другому вектору. Есть над чем подумать. Особенно — индусам.
- Брешь теперь надо чем-то оперативно затыкать. Вариантов немного, резервов особо нет. Придется еще уменьшить прикрытие войск на фронте.
Уже какое-то время напрашивается гипотеза: рост числа успешных ударов по российским войскам и объектам на среднюю дистанцию – это следствие не только увеличения возможностей украинских войск, но и снижение плотности российской ПВО/ПРО в оперативном тылу. Ибо часть выбита, а остальное стянуто на защиту привилегированных тушек в Москве и Питере.
Т.е., заявка на каскадное нарастание проблем.
В свежей сводке Генштаба заявлено об уничтожении очередной РЛС "Небо-У" в Крыму. Продолжение неизбежно последует…
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно