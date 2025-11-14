"Длинный Нептун" дотянулся до Новороссийска: сколько теряет РФ из-за метких украинских ракет

Удар "Нептунами" по Новороссийску — угроза для 15–20% экспорта нефти из России

Ночной удар по Новороссийску стал первым официально подтвержденным случаем применения Вооруженными силами Украины модифицированных ракет "Нептун" с дальностью более 400 километров — так называемых "Длинных Нептунов".

Объектом удара стал перевалочный комплекс "Шесхарис" в порту Новороссийск.

Это крупнейший элемент черноморской экспортной инфраструктуры России.

Его история начинается еще в 1960-х годах, когда СССР строил "выход к морю" для сибирской и поволжской нефти. Первый танкер здесь загрузили в октябре 1964 года, а уже в 1990-х годовой объем перевалки превышал 50 млн тонн.

По оценкам отраслевых источников, через Новороссийск в октябре этого года было отгружено 3,22 млн тонн сырой нефти. В среднем "Шесхарис" грузит 35–40 крупных танкеров ежемесячно.

Сегодня через "Шесхарис" проходит значительная часть трубопроводных потоков "Транснефти", в том числе ветки Тихорецк – Новороссийск и Кропоткин – Новороссийск.

В терминале расположены десятки резервуаров и более 90 километров технологических трубопроводов, способных работать с нагрузкой более 1 млн баррелей в сутки.

Географически объект занимает главную часть Цемесской бухты — узкого глубоководного коридора, который позволяет принимать танкеры дедвейтом до 250 тысяч тонн с осадкой 18–19 метров. Именно эта глубина делает Новороссийск уникальным: другие черноморские порты РФ, в частности Туапсе или Кавказ, не могут принимать суда такого класса.

Поэтому, в общем балансе российского морского экспорта это составляет до 20%, что делает Новороссийск одним из 3-х крупнейших экспортных хабов РФ наряду с Приморском и Усть-Лугой.

Схема украинских ударов по Новороссийскому порту

Оператором "Шесхарис" является структура "Транснефть", а значительная часть грузопотоков формируются "Роснефть". Логистически порт критически зависит от бесперебойной работы трубопроводной системы, которая не имеет полноценных дублеров в этом регионе.

Важным является и геополитический аспект. Экспортная инфраструктура Новороссийска используется не только Россией. Позади терминала расположен отдельный комплекс Caspian Pipeline Consortium (CPC), который обслуживает Казахстан.

Около 80% казахстанского экспорта нефти идет именно через систему CPC в Новороссийск. В последние годы Казахстан активно пытается диверсифицировать маршруты — через Баку, Тбилиси, турецкий Джейхан и каспийские порты — но зависимость от Новороссийска, к сожалению, остается структурной.

Сегодня уже видны последствия атаки: "Транснефть" была вынуждена временно остановить прокачку нефти на порт, что косвенно подтверждает серьезность повреждений. А это уже означает мгновенные экономические потери.

Сколько теряет Россия в деньгах? Если считаем, что терминал обрабатывает до 1 миллиона баррелей в сутки, то каждые сутки простоя стоят около 60 млн долларов недополученного экспорта. Поэтому, за неделю это может накопиться до 350–400 млн долларов, в зависимости от темпов ремонта, графов танкеров и очередей на погрузку.

Рынки отреагировали сразу. Цены на Brent выросли на 1,97 процента, а на американскую WTI — на 2,13 процента. Аналитики UBS и Sparta Commodities отметили, что риски устойчивого нарушения поставок растут, поскольку атаки на Новороссийск повторяются уже несколько месяцев, а порт работает "на грани перегрузки". Хотя здесь вряд ли есть влияние только одного фактора — возможно, здесь есть и реакция на возможное нападение США на Венесуэлу.

Предыдущие сбои были связаны со штормами, а теперь — с ударами. Рынок реагирует не столько на физическое падение предложения, сколько на рост неопределенности относительно стабильности экспорта из Черного моря. А учитывая рост производства нефти в мире, вряд ли этот рост цен будет устойчивым.

Ракетный удар подчеркивает нестабильность Новороссийска для тех покупателей, которые не присоединились к санкциям против России. Ведь, если моральных аргументов о недопустимости финансирования российской агрессии недостаточно — то добавляются логистические. Заказанная индийцами и турками нефть может просто не прийти. Поэтому логично подумать о других источниках, если не из этических, то хотя бы из прагматических соображений.

