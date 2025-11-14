"Длинный Нептун" дотянулся до Новороссийска: сколько теряет РФ из-за метких украинских ракет
Новороссийск — один из трех крупнейших портов РФ по экспорту нефти, напоминает блогер Максим Гардус. Поэтому так важен недавний удар украинскими "Длинными Нептунами" по этому объекту, лишающий агрессора до 400 миллионов долларов еженедельных доходов.
Удар "Нептунами" по Новороссийску — угроза для 15–20% экспорта нефти из России
Ночной удар по Новороссийску стал первым официально подтвержденным случаем применения Вооруженными силами Украины модифицированных ракет "Нептун" с дальностью более 400 километров — так называемых "Длинных Нептунов".
Объектом удара стал перевалочный комплекс "Шесхарис" в порту Новороссийск.
Это крупнейший элемент черноморской экспортной инфраструктуры России.
Его история начинается еще в 1960-х годах, когда СССР строил "выход к морю" для сибирской и поволжской нефти. Первый танкер здесь загрузили в октябре 1964 года, а уже в 1990-х годовой объем перевалки превышал 50 млн тонн.
По оценкам отраслевых источников, через Новороссийск в октябре этого года было отгружено 3,22 млн тонн сырой нефти. В среднем "Шесхарис" грузит 35–40 крупных танкеров ежемесячно.
Сегодня через "Шесхарис" проходит значительная часть трубопроводных потоков "Транснефти", в том числе ветки Тихорецк – Новороссийск и Кропоткин – Новороссийск.
В терминале расположены десятки резервуаров и более 90 километров технологических трубопроводов, способных работать с нагрузкой более 1 млн баррелей в сутки.
Географически объект занимает главную часть Цемесской бухты — узкого глубоководного коридора, который позволяет принимать танкеры дедвейтом до 250 тысяч тонн с осадкой 18–19 метров. Именно эта глубина делает Новороссийск уникальным: другие черноморские порты РФ, в частности Туапсе или Кавказ, не могут принимать суда такого класса.
Поэтому, в общем балансе российского морского экспорта это составляет до 20%, что делает Новороссийск одним из 3-х крупнейших экспортных хабов РФ наряду с Приморском и Усть-Лугой.
Оператором "Шесхарис" является структура "Транснефть", а значительная часть грузопотоков формируются "Роснефть". Логистически порт критически зависит от бесперебойной работы трубопроводной системы, которая не имеет полноценных дублеров в этом регионе.
Важным является и геополитический аспект. Экспортная инфраструктура Новороссийска используется не только Россией. Позади терминала расположен отдельный комплекс Caspian Pipeline Consortium (CPC), который обслуживает Казахстан.
Около 80% казахстанского экспорта нефти идет именно через систему CPC в Новороссийск. В последние годы Казахстан активно пытается диверсифицировать маршруты — через Баку, Тбилиси, турецкий Джейхан и каспийские порты — но зависимость от Новороссийска, к сожалению, остается структурной.
Сегодня уже видны последствия атаки: "Транснефть" была вынуждена временно остановить прокачку нефти на порт, что косвенно подтверждает серьезность повреждений. А это уже означает мгновенные экономические потери.
Сколько теряет Россия в деньгах? Если считаем, что терминал обрабатывает до 1 миллиона баррелей в сутки, то каждые сутки простоя стоят около 60 млн долларов недополученного экспорта. Поэтому, за неделю это может накопиться до 350–400 млн долларов, в зависимости от темпов ремонта, графов танкеров и очередей на погрузку.
Рынки отреагировали сразу. Цены на Brent выросли на 1,97 процента, а на американскую WTI — на 2,13 процента. Аналитики UBS и Sparta Commodities отметили, что риски устойчивого нарушения поставок растут, поскольку атаки на Новороссийск повторяются уже несколько месяцев, а порт работает "на грани перегрузки". Хотя здесь вряд ли есть влияние только одного фактора — возможно, здесь есть и реакция на возможное нападение США на Венесуэлу.
Предыдущие сбои были связаны со штормами, а теперь — с ударами. Рынок реагирует не столько на физическое падение предложения, сколько на рост неопределенности относительно стабильности экспорта из Черного моря. А учитывая рост производства нефти в мире, вряд ли этот рост цен будет устойчивым.
Ракетный удар подчеркивает нестабильность Новороссийска для тех покупателей, которые не присоединились к санкциям против России. Ведь, если моральных аргументов о недопустимости финансирования российской агрессии недостаточно — то добавляются логистические. Заказанная индийцами и турками нефть может просто не прийти. Поэтому логично подумать о других источниках, если не из этических, то хотя бы из прагматических соображений.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно