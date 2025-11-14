Порт Новороссийска прекратил отгружать нефть: где горит от удара "Нептуна" (фото)

Удар украинского средства поражения по нефтеотгрузочному терминалу в Новороссийске привел к тому, что он прекратил работу, написало западное медиа. При этом мощность терминала, к которому прибывали танкеры "теневого флота" Российской Федерации, — пятая часть всего российского экспорта.

Утром 14 ноября терминал компании "Транснефть" РФ закрылся, рассказало агентство Reuters. Продолжительность закрытия и степень повреждения неизвестны, поскольку представители компании проигнорировали запросы журналистов. Тем временем российские власти объявили режим чрезвычайного положения, а данные НАСА показывают три очага возгорания после возможных прилетов ракет "Нептун" и других средств поражения ВСУ.

Reuters получили информацию от двух анонимных источников, которые рассказали о последствиях взрывов в порту Новороссийска. По словам источников, нефтяной срок прекратил отгружать нефть российской компании "Транснефть". Также отмечается, что местные власти подтвердили попадание по кораблю у причала.

Других подробностей инцидента в Новороссийске медиа не публиковало. В то же время медиа заявило, что на 2% выросли цены на нефть на мировых рынках.

Заметим, что ориентировочный экспорт российской нефти — это около 20%, сообщили на профильном портале Energy Intel.

Взрывы в РФ — детали удара ВСУ

Информацию о попадании подтвердили источники медиа NV в СБУ. Выяснилось, что Украина действительно атаковала стратегический объект РФ: Новороссийск — второй по объемам экспорта нефти. Уточняется, что повредили нефтеналивные стендеры, трубопроводы, насосы.

OSINTер с ником Wartranslated опубликовал скриншот карты пожаров НАСА, на которой заметно три зоны пожара в Новороссийске. Аналитик объяснил, что означает каждая область возгорания: горит отгрузочный терминал, нефтехранилище и место дислокации средств ПВО ВС РФ (крайняя левая точка).

Взрывы в РФ — районы пожаров в Новороссийске после прилетов 14 ноября Фото: X (Twitter)

Детали попадания 14 ноября рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. По словам российского чиновника, "обломки БпЛА" повредили контейнерный терминал, резервуар и причал "Черноморсктранснефти" и нефтебазу "Шесхарис". Среди прочего, под удар попал корабль и получили ранения три члена экипажа: был ли это нефтяной танкер, не уточняется. Кроме того, в Новороссийске объявлен режим чрезвычайного положения и началось несколько пожаров, говорится в заметке Кравченко в Telegram.

Что произошло в Новороссийске 14 ноября

Отметим, Фокус писал о взрывах в Новороссийске, которые произошли в ночь на 14 ноября. В сети появились видео жителей города, которые показывали вспышки в направлении морского порта и следы работы средств ПВО в небе. По силе взрыва предполагали, что речь идет о попадании в склад боеприпасов, хотя власти признавали лишь "падение обломков БпЛА". Между тем OSINTери говорили о прилете в воинскую часть, в которой базируются ЗРК С-300/С-400 и "Панцирь-С1".

Напоминаем, утром 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео пуска крылатых ракет "Длинный Нептун", которые могли пролететь более 600 км до порта Новороссийска.