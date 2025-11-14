Порт Новоросійська припинив відвантажувати нафту: де горить від удару "Нептуна" (фото)

Удар українського засобу ураження по нафтовідвантажувальному терміналу в Новоросійську призвів до того, що він припинив роботу, написало західне медіа. При цьому потужність термінала, до якого прибували танкери "тіньового флоту" Російської Федерації, — п'ята частина усього російського експорту.

Зранку 14 листопада термінал компанії "Транснефть" РФ закрився, розповіло агентство Reuters. Тривалість закриття та ступінь ушкодження невідомі, оскільки представники компанії проігнорували запити журналістів. Тим часом російська влада оголосила режим надзвичайного стану, а дані НАСА показують три осередки займання після можливих прильотів ракет "Нептун" та інших засобів ураження ЗСУ.

Reuters отримали інформацію від двох анонімних джерел, які розповіли про наслідки вибухів у порту Новоросійська. Зі слів джерел, нафтовий термін припинив відвантажувати нафту російської компанії "Транснефть". Також зауважується, що місцева влада підтвердила влучання по кораблю біля причалу.

Відео дня

Інших подробиць інциденту у Новоросійську медіа не публікувало. Водночас медіа заявило, що на 2% зросли ціни на нафту на світових ринках.

Зауважмо, що орієнтовний експорт російської нафти — це близько 20%, повідомили на профільному порталі Energy Intel.

Вибухи у РФ — деталі удару ЗСУ

Інформацію про влучання підтвердили джерела медіа NV у СБУ. З'ясувалось, що Україна дійсно атакувала стратегічний об'єкт РФ: Новоросійськ — другий за обсягами експорту нафти. Уточнюється, що пошкодили нафтоналивні стендери, трубопроводи, насоси.

OSINTер з ніком Wartranslated опублікував скриншот карти пожеж НАСА, на якій помітно три зони пожежі у Новоросійську. Аналітик пояснив, що означає кожна область займання: палає відвантажувальний термінал, нафтосховище та місце дислокації засобів ППО ЗС РФ (крайня ліва точка).

Вибухи у РФ - райони пожеж у Новоросійську після прильотів 14 листопада Фото: X (Twitter)

Деталі влучання 14 листопада розповів мер Новоросійська Андрій Кравченко. Зі слів російського чиновника, "уламки БпЛА" пошкодили контейнерний термінал, резервуар та причал "Черноморсктранснефти" і нафтобазу "Шесхарис". Серед іншого, під удар потрапив корабель і отримали поранення три члени екіпажу: чи це нафтовий танкер, не уточнюється. Крім того, у Новоросійську оголошено режим надзвичайного стану та почалось кілька пожеж, ідеться у дописі Кравченка в Telegram.

Що відбулось у Новоросійську 14 листопада

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у Новоросійську, які стались в ніч на 14 листопада. У мережі з'явились відео жителів міста, які показували спалахи у напрямку морського порту та сліди роботи засобів ППО у небі. За силою вибуху припускали, що ідеться про влучання у склад боєприпасів, хоч влада визнавала лише "падіння уламків БпЛА". Тим часом OSINTери говорили про приліт у військову частину, в якій базуються ЗРК С-300/С-400 та "Панцир-С1".

Нагадуємо, зранку 14 листопада президент України Володимир Зеленський опублікував відео пуску крилатих ракет "Довгий Нептун", які могли пролетіти понад 600 км до порту Новоросійська.