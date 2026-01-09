Призрачная альтернатива России: сможет ли Трамп венесуэльской нефтью вытеснить РФ с мирового рынка

После устранения Николаса Мадуро в Вашингтоне заговорили о "новой нефтяной Венесуэле". Дональд Трамп открыто призвал американские компании инвестировать миллиарды долларов и вернуть страну на мировой рынок.

Госсекретарь Марко Рубио пошел еще дальше — заявил, что венесуэльская нефть не должна контролироваться Китаем, Россией или Ираном.

Рынки мгновенно отреагировали: цены колебались, а в медиа появились заголовки о "нефтяной альтернативе России". Но политические заявления — это не баррели. И тут начинается реальность.

После смены власти в Каракасе Дональд Трамп публично говорит о "миллиардах долларов инвестиций" и возможности быстро вернуть Венесуэлу на мировой нефтяной рынок. В Белом доме не скрывают, что США готовы координировать продажу венесуэльской нефти, контролировать финансовые потоки и направлять доходы на "стабилизацию" экономики.

Звучат и более конкретные ориентиры: при благоприятных условиях Вашингтон ожидает увеличения добычи на 200-400 тыс. баррелей в сутки в течение 12-24 месяцев.

Европейские политики добавляют геополитическое измерение: возвращение Венесуэлы на рынок, мол, может ослабить позиции России, увеличив глобальное предложение и создав давление на цены. На этом фоне трейдеры уже закладывают в котировки потенциальные дополнительные баррели в среднесрочной перспективе, что и объясняет кратковременную волатильность цен.

Звучит убедительно. Но за пределами риторики не хватает ключевого — операционного плана:

кто именно инвестирует (корпорации или фонды);

в какие месторождения, на каких юридических условиях;

как будут решены арбитражи на миллиарды долларов;

кто возьмет на себя политические и технологические риски.

Бизнес, в отличие от политиков, смотрит на цифры трезво — и пока не аплодирует, а считает.

Есть ли у Венесуэлы потенциал? Да. Но...

Потенциал у Венесуэлы колоссальный. До прихода к власти ультрапопулиста Уго Чавеса страна добывала 3-3,5 млн баррелей в сутки. Запасы нефти оцениваются в более 300 млрд баррелей — крупнейшие в мире.

Проблема в другом.

Политизация нефтяной отрасли, массовые увольнения специалистов в PDVSA (в т.ч. — иностранцев), национализация и изгнание иностранных компаний при Чавесе, а затем коррупция, управленческий хаос и санкции при Мадуро привели к обвалу добычи. Теперь почти в 7,5 раз меньше — 400 тыс. баррелей в сутки.

Венесуэла потеряла не нефть, а институты, людей и доверие инвесторов.

Ключевая проблема — нефть Ориноко. Это сверхтяжелая нефть с плотностью 8-10 API, которая просто не течет без обработки.

Она требует:

апгрейдеров;

постоянных поставок разбавителей;

стабильного электричества и логистики.

Ее себестоимость высокая, а углеродный след — один из худших в мире. Такую нефть невозможно "включить по приказу" или быстро масштабировать.

Добычу в Венесуэле действительно можно увеличить — с этим соглашаются почти все западные аналитики. Но ключевое условие — время и очень большие деньги.

Показательный кейс — история Али Мошири, бывшего топ-менеджера Chevron, который пытается привлечь $2 млрд для инвестиций в венесуэльские нефтяные активы. Важная деталь: это не Chevron и не крупный мейджор, а частный инвестфонд. Цель фонда — запустить 20-50 тыс. баррелей в сутки. В масштабах страны, которая до Чавеса добывала более 3 млн б/с, это почти статистическая погрешность.

Логика здесь типичная для distressed assets: зайти дешево, стабилизировать часть активов, заработать на арбитраже рисков и выйти через 5-7 лет. Именно поэтому первыми в Венесуэлу заходят фонды и частный капитал, а не нефтяные гиганты с многомиллиардными балансами и репутационными рисками.

Если посмотреть шире, эксперты описывают три возможных сценария.

Первый — инерционный. При минимальных инвестициях и политической турбулентности добыча будет колебаться около 0,8-1,0 млн б/с, без существенного роста. Это сценарий "выживания", а не развития.

Второй — умеренно оптимистичный. При частичном снятии санкций, доступе к сервисам и стабильных правилах игры Венесуэла может прибавить 200-400 тыс. баррелей в сутки в течение 1-2 лет, выйдя на уровень 1,2-1,4 млн б/с. Именно этот сценарий большинство аналитиков считает наиболее реалистичным.

Третий — политически оптимистичный. Возвращение к 2 млн б/с в начале 2030-х и даже 3 млн б/с в более длинной перспективе возможно лишь при условии десятков лет стабильности и инвестиций свыше $150-180 млрд, что делает его скорее стратегической мечтой, чем рыночным планом.

Поэтому консенсус западных экспертов звучит жестко:

краткосрочно — волатильность и никакого скачка;

среднесрочно — ограниченный рост при идеальных условиях;

долгосрочно — возврат к старым объемам только при наличии защиты права собственности, решенных арбитражей, массового CAPEX и политической стабильности.

Главное: ни один серьезный эксперт не говорит о скором чуде. Венесуэльская нефть может вернуться на рынок, но не в темпах, которые позволили бы быстро вытеснить Россию.

Венесуэльская нефть может частично повлиять на рынок в будущем. Но вытеснить Россию быстро — нет.

Политическая риторика снова опережает физическую реальность. А нефть, в отличие от заявлений, не реагирует на лозунги.

