Распродажа империи "ЛУКОЙЛа": что Россия навсегда теряет из-за санкций Трампа

Трамп принуждает "ЛУКОЙЛ" распродать зарубежные активы. Что и где потеряет Россия?

В октябре 2025 года администрация Дональда Трампа ввела самые жесткие за последние два года санкции против российской нефтяной отрасли. Под ограничения попали "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", а также десятки их дочерних структур. Запрещены любые финансовые операции, инвестиции или экспорт технологий.

Цель Вашингтона — сокращение энергетических доходов Кремля.

Под ударом, в том числе, оказалась вторая по размеру компания РФ, которая до недавнего времени контролировала до 20% российской добычи и имела широкую сеть активов по всему миру.

Испугавшись санкций, "ЛУКОЙЛ" заявил о распродаже своих зарубежных активов. Что именно за активы и чего может лишиться корпорация?

Решение о распродаже компания объяснила "невозможностью продолжать работу в рамках действующих лицензий OFAC". По данным Reuters, AP News и bne IntelliNews, речь идет о полном выходе из зарубежных проектов.

Перечень основных активов, что я нашел (он не является исчерпывающим):

Ирак — месторождение West Qurna-2 (75 % у ЛУКОЙЛа, 480 000 баррелей/сутки);

Болгария — НПЗ Neftohim Burgas (190 000 баррелей/сутки), ключевой объект на Черном море;

Румыния — НПЗ Petrotel-Lukoil;

Нидерланды — 45 % в Zeeland Refinery;

Казахстан — доли в Khvalynskoye gas field и Каспийском трубопроводном консорциуме;

Узбекистан — месторождения Kandym-Khausak-Shady-Kungrad (90 %);

Египет — блоки Meleiha, West Esh-el-Mallah, West Geisum;

Гана, Камерун — шельфовые проекты Cape Three Points Deepwater, Etinde LNG;

Мексика — доля 50 % в оффшорном блоке;

Азербайджан — участие в Shah Deniz и D-222 (Yalama);

США, Европа и СНГ — сети АЗС и сбытовые компании.

Суммарно эти активы обеспечивали более 15 % глобальной добывающей мощности компании и стабильный валютный поток.

Объявление о распродаже вызвало резкую реакцию инвесторов. На фоне новостей акции "ЛУКОЙЛа" упали на -13,95 % за неделю. Это самое большое падение с 2022 года.

Эксперты объясняют это не краткосрочной паникой, а переоценкой рисков: компания теряет географическую диверсификацию, валютные поступления и партнеров, а замена западных активов новыми — практически невозможна.

Сможет ли "ЛУКОЙЛ" продать активы подставным лицам? Фактически, ответ зависит от геополитических факторов. То есть, в каких именно отношениях соответствующие государства находятся с США и захотят ли они рисковать.

То есть, псевдопродажа в ЕС и США довольно сомнительна, а в Африке, Латинской Америке и СНГ возможна лишь в отдельных случаях.

Потери — не только для компании, а для государства. Москва лишается контроля над частью инфраструктуры, которая обеспечивала экспорт через Болгарию, Казахстан и Ирак. Уменьшаются валютные поступления, падает "мягкая сила" — из-за закрытия заправочных сетей и сокращения присутствия в Африке и на Ближнем Востоке.

Европа получает шанс выкупить или национализировать нефтеперерабатывающие объекты — Болгария уже готовит закон о госконтроле над Burgas НПЗ.

Казахстан может перераспределить доли в проектах в пользу Chevron и KazMunayGas.

В 2024 году "ЛУКОЙЛ" уже потерпел списаний на 93,3 млрд рублей, из них более 50 млрд — именно из-за потери иностранных активов. RBC Украина оценивает рыночную потерю капитализации компании после санкций в 83 млрд рублей за два дня.

Международные аналитики из UBS и IEA считают, что потенциально компания может потерять до 25% добывающих мощностей в случае продажи всех проектов вне РФ. "Это не крах, а начало структурного сокращения российского нефтяного присутствия в мире", — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

Таким образом, санкции Трампа заставляют российский бизнес не просто "приспосабливаться" — а отступать. С глобальной карты энергетики Россия начинает исчезать не потому, что заканчивается нефть, а потому, что ее больше никто не хочет покупать вместе с рисками Кремля.

Кроме того, любое энергетическое предприятие за рубежом — это один из элементов "энергетической сверхдержавы". Ведь вокруг актива формируется лояльная к России и ее интересам клиентела — рабочие и члены семей, профсоюзы, подрядчики и сервисные организации, чиновники местного и национального уровня.

К тому же часть доходов тратят на легальное и нелегальное усиление российского влияния — от финансирования "Русских домов" до взносов в избирательные фонды.

Поэтому, для надежного и стабильного уменьшения доходов РФ странам Большой Семерки (США и ЕС в первую очередь) придется разработать меры строгого контроля над ситуацией.

