Почти 300 санкций на 4-летие вторжения: Великобритания наносит новый удар по экономике РФ

24 февраля 2026 года правительство Великобритании объявило о крупнейшем с 2022 года пакете санкций против Российской Федерации.

Почти 300 новых ограничительных мер направлены на ключевые источники финансирования российской войны — энергетические доходы, логистику экспорта нефти, банковский сектор, поставщиков военных компонентов и так называемый "теневой флот".

Это самый большой санкционный шаг Лондона с первых месяцев полномасштабного вторжения и показательный сигнал спустя четыре года после начала агрессии.

Центральный элемент пакета — санкции против ПАО "Транснефть", оператора, который обеспечивает транспортировку более 80% российского нефтяного экспорта по трубопроводной системе. Фактически речь идет об ударе по критической инфраструктуре, которая формирует валютную выручку Кремля.

По имеющимся оценкам, совокупный эффект международных санкций уже лишил Россию более 450 млрд долларов США доходов — это эквивалент примерно двух лет финансирования войны при нынешних бюджетных параметрах.

Российские нефтяные доходы упали до самого низкого уровня с 2020 года, а сама экономика демонстрирует стагнацию. Компенсировать потери Кремль вынужден через повышение налогов, в частности НДС и налога на прибыль, что перекладывает бремя войны непосредственно на российский бизнес и население.

Отдельный акцент сделан на демонтаже "серой" инфраструктуры обхода санкций. Под ограничения попали 175 компаний, связанных с сетью 2Rivers — одним из крупнейших операторов теневого флота и трейдеров российской сырой нефти.

Дополнительно санкционировано 48 танкеров, которые использовались для транспортировки нефти вне механизмов ценовых ограничений и страхового контроля. Это продолжение системной политики по выявлению, сдерживанию и деградации теневого флота. Сигнал очевиден: российская нефть становится все более токсичной для глобального рынка.

Пакет также охватывает 49 физических и юридических лиц, причастных к поддержке российской военной машины, включая иностранных поставщиков компонентов и технологий для производства беспилотников и другого вооружения.

Под санкции попали 9 российских банков, которые обеспечивают критические трансграничные расчеты, необходимые для импорта товаров двойного назначения и поддержки экспортных потоков.

Отдельно определены 6 целей в секторе сжиженного природного газа, в частности суда, трейдеров и терминалы "Портовая" и "Высоцк", отвечающие за экспорт российского LNG. Добавлено также 3 компании гражданской ядерной энергетики и 2 человека, вовлеченных в продвижение новых российских ядерных проектов за рубежом как альтернативного источника валютных поступлений.

В целом Великобритания уже ввела санкции против более 3000 физических лиц, компаний и судов в рамках российского санкционного режима.

С точки зрения санкционной политики это правильный и своевременный шаг. Через четыре года после начала полномасштабной агрессии санкционная коалиция не демонстрирует усталости, а наоборот — расширяет инструментарий. Вместе с тем очевидно, что для достижения стратегического эффекта необходимо дальнейшее усиление вторичных санкций, более жесткий контроль за реэкспортом через третьи страны, синхронизация ограничений по LNG и ядерным проектам с партнерами по G7 и ЕС, а также системная работа с финансовыми хабами, обслуживающими расчеты в обход ограничений.

Российская экономика уже работает в режиме военной мобилизации с высокой инфляцией, дефицитом бюджета и растущими расходами на обслуживание долга. Давление дает результат, и это хорошо видно в динамике энергетических доходов. Но для того, чтобы это давление трансформировалось в изменение поведения, а не только в адаптацию к санкциям, его необходимо системно наращивать. Санкции должны быть не символическими, а создающими долгосрочную структурную деградацию ресурсной базы агрессора.

Именно в этом контексте нынешний пакет выглядит не финальной точкой, а этапом последовательной стратегии экономического истощения России. И это тот случай, когда жесткость и масштаб ограничений прямо коррелируют с перспективами безопасности в Европе.

