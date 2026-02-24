Больше, чем у КНДР: почему Россия не утонула под санкциями и откуда деньги на войну

Наиболее подсанкционная страна Россия до сих пор терроризирует Украину. Поэтому Фокус спросил у экспертов, как сработали санкции и существуют ли такие ограничения, которые заставят Кремль отказаться от своих захватнических целей?

За четыре года полномасштабной войны Россия стала самой подсанкционной страной мира. Против нее введено более 20 тысяч ограничений — финансовых, энергетических, технологических. В то же время, почти половина из них (более 10 тыс.) — персональные против чиновников и олигархов. Заморожено около 300 млрд международных резервов, часть банков отрезана от международной системы SWIFT, перекрыт доступ к критическим технологиям, установлен ценовой потолок на нефть, действует эмбарго на российские энергоносители в Европе. Однако Россия не прекратила войну.

Санкции — инструмент длинной дистанции

Директор по аналитике, исследованиям и расследованиям Совета экономической безопасности Украины Елена Юрченко отмечает, что санкции являются специфическим инструментом международной политики и редко дают быстрый результат.

"Санкции — довольно специфический инструмент в международной политике. Во-первых, они очень редко приносят немедленный результат — в зависимости от обстоятельств введения, переходных периодов, сферы применения, исключений и т.д., первые структурные проблемы у страны-цели могут появляться после 2-3 лет стабильного правоприменения, то есть мониторинга нарушений и преследования нарушителей", — объясняет она в комментарии Фокусу.

Эксперт добавляет, что вопрос эффективности санкций часто становится предметом дискуссий из-за различных подходов к оценке.

"Если обсуждать непосредственную эффективность санкций, то мы начинаем упираться в долгие дискуссии относительно концепции эффективности, ее критериев и измеримости. Некоторые ученые говорят, что санкции за свою историю были эффективны в 4% случаев, а некоторые — в 34% случаев. Основная проблема здесь — чрезмерно высокие ожидания политиков и авторов санкций без реальной на это эмпирической основы", — говорит Юрченко.

По ее словам, санкции не способны заставить агрессора отказаться от своих целей в краткосрочной перспективе, но влияют на долгосрочную устойчивость: "Санкции почти всегда не способны принудить агрессора к отказу от своих захватнических целей в краткосрочной перспективе, но на длинной дистанции они способны создать такие условия, при которых ему станет труднее достигать намеченных целей или быстрее от них отказаться".

4 года под санкциями — основные шаги против РФ*

По состоянию на февраль 2026 года все ключевые меры против России действующие, ЕС продлил пакеты до июля 2026-го, а президент США Дональд Трамп — до 2027-го, с новыми предложениями против "теневого флота" и энергетики РФ.

Рік Хто запровадив Що саме Як працює Статус на 2026 рік 2022 США Замороження близько $300 млрд резервів ЦБ РФ Обмеження валютної стабілізації рубля Чинні ​ 2022 ЄС Відключення банків від SWIFT (>90 установ) Ускладнення міжнародних розрахунків Чинні (до липня 2026) ​ 2022 G7 Цінова стеля на нафту ($60 за барель з грудня 2022, знижено до $44,1 від 1 лютого 2026) Обмеження доходів від експорту нафти через заборону послуг при перевищенні Чинна, РФ обходить "тіньовий флот" ​ 2022-2025 США, ЄС Санкції проти ВПК та товарів подвійного призначення Обмеження доступу до технологій Чинні ​ 2023 ЄС Заборона імпорту російських нафтопродуктів Втрата європейського ринку Чинна ​ 2023-2025 США Санкції проти фінансового сектору, бірж Обмеження міжнародних операцій Чинні (+Gazprom Neft) ​ 2024-2025 ЄС Санкції проти посередників у третіх країнах Спроба обмежити обхід Чинні, 20-й пакет заблоковано 20.02​ 2025 США Нові первинні санкції (енергетика, судна) Тиск на "тіньовий флот" та нафту Чинні, законопроєкт про вторинні ​ 2022-2026 США, ЄС Персональні санкції проти чиновників, олігархів Замороження активів, заборона в’їзду Чинні (>2500 осіб/компаній) ​

*Источники Официальные источники санкций против РФ доступны на сайтах правительств США и ЕС, в частности, OFAC, Казначейство, Совет ЕС, EUR-Lex, OFAC

За четыре года полномасштабной войны Россию отправили под более чем 24 тыс. санкций. По их количеству она обошла Иран (около 5,5 тыс.), Северную Корею (около 2,2 тыс.) и Беларусь (около 1,7 тыс.).

Замороженные резервы и цена стабильности рубля

Главным ударом 2022 года стало замораживание значительной части международных резервов Центрального банка РФ. Это существенно ограничило возможности валютной стабилизации и заставило Кремль перейти к жесткой монетарной политике.

Высокая ключевая ставка стала вынужденным инструментом поддержки рубля. Однако она имеет побочный эффект, а именно сдерживание гражданских инвестиций и повышение стоимости финансирования экономики.

В то же время российская модель роста все больше концентрируется вокруг военно-промышленного комплекса. ВПК финансируется преимущественно через бюджет и субсидированные кредиты, а это означает растущую зависимость от фискальных ресурсов.

В 2025 году дефицит федерального бюджета РФ составил 5,65-5,74 трлн рублей (2,6% ВВП) — самый высокий показатель с 2020 года. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния оценивается примерно в 4-5 трлн рублей. Соотношение ликвидного ФНБ к годовому дефициту — близкое к 1:1.

Это означает, что даже по грубым оценкам резерва хватает примерно на год покрытия дефицита — до конца 2026 года. Однако бюджет финансируется не только за счет ФНБ, но и через внутренние заимствования, повышение налогов, квазиналоговые изъятия и сокращение гражданских расходов. Это продлевает горизонт устойчивости, но ценой роста макроэкономических рисков — инфляции, инвестиционной стагнации и деградации гражданской экономики.

Энергетика: потеря Европы и дисконт на нефть

Санкции на российские энергоносители не прекратили экспорт полностью, но существенно изменили его структуру и увеличили расходы Кремля. Отключение российских банков от SWIFT (международной системы обмена финансовыми сообщениями) не стало катастрофой, но создает дополнительные расходы и удлиняет расчеты. Как объясняет экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран, отключение российских банков от SWIFT создает дополнительные расходы и делает расчеты длительнее, хотя обходят это ограничение не столько через СПФС, сколько через китайский аналог CIPS (Cross-Border Interbank Payment System).

"Санкции по системам обмена финансовыми сообщениями и платежным системам нужно продолжать", — уверяет он.

Еще одной ключевой составляющей обхода ограничений является так называемый "теневой флот" — совокупность танкеров под флагами 20-30 стран, включая европейские, которые перевозят российскую нефть по цене ниже ценового потолка.

"При этом корабли сегодня обслуживают РФ, завтра Иран, послезавтра — КНР. Общее количество оценивается до 600 танкеров, из них не более 200 принадлежит или контролируется россиянами", — говорит эксперт.

Эта структура обхода санкций уже имела заметного эффекта на доходы РФ.

"Супер-стратегия обвалившая "налоговую цену" на нефть и нефтегазовые доходы бюджета РФ в декабре и январе — это сочетание санкций ЕС, торгового давления со стороны США и их санкций, а также меткие удары Украины по российским НПЗ, которые если верить российским страховщикам, стоили отрасли 1 трлн рублей в прошлом году", — добавляет Шапран.

Экономический эффект энергетических ограничений усиливает устойчивость санкционного давления: из-за сокращения нефтегазовых доходов бюджета, огромных дисконтов на российские марки нефти и потери европейского рынка РФ вынуждена искать альтернативные рынки сбыта. По словам Елены Юрченко, санкции на российские энергоносители имеют свой вклад.

"Сокращение нефтегазовых доходов бюджета, огромные дисконты на российские марки нефти, полная потеря европейского рынка и необходимость поиска альтернативных рынков сбыта газа при отсутствии экономической рентабельности проектов, таких как "Сила Сибири-2" — все это все больше обескровливает силу РФ к войне", — объясняет эксперт.

Таким образом, даже частичное блокирование финансовых каналов и контроль над экспортом энергоносителей повышает макроэкономические расходы России и постепенно снижает эффективность ее военной модели.

ВПК: более дорогие компоненты и китайская замена

Санкции на товары двойного назначения существенно усложнили работу российского ВПК. В среднем предприятия вынуждены тратить примерно на 30% больше на необходимые компоненты, а в отдельных случаях цены удваиваются.

Как объясняет Елена Юрченко, с каждым месяцем получить нужные товары становится труднее, в связи с чем российский ВПК почти во всех секторах — от производственного оборудования до сырья — перешел на китайскую продукцию, которая имеет значительно худшее качество, короткий срок службы и не может стать надежной основой для долгого производственного цикла и развития новых технологий.

Из-за этого РФ вынуждена тратить больше ресурсов на то, что раньше получала без проблем, что повышает стоимость производства и уменьшает эффективность всей промышленной системы. Рост затрат и ограничение доступа к технологиям делают производственную модель ВПК менее устойчивой и все более зависимой от КНР.

В то же время нельзя ждать от санкций невероятного эффекта.

"Они априори не способны его принести, если формулируются изоляционно от других инструментов, в нашем случае — масштабной военной поддержки Украины", — подчеркивает Юрченко.

Экономист Виталий Шапран добавляет, что санкционная стратегия должна действовать быстро и даже на опережение действий агрессора.

"Например, вчера Филиппа Киркорова заметили в рекламе оборонного ПСБ банка, завтра он уже должен быть под санкциями G7 и Украины. Нужна мгновенная реакция и постоянная ревизия санкционных списков, потому что многие чиновники, ответственные за ВПК РФ, вообще не попали в санкционные перечни", — говорит эксперт.

Сокращается ли российская экономика?

Официальные данные демонстрируют рост ВВП на уровне 0,6% в 2025 году после 4% годом ранее. Однако экономист Виталий Шапран оценивает реальное сокращение на уровне 5-7%, указывая на манипуляции с дефлятором и неучет односторонних военных расходов.

"Если бы экономика реально росла, не было бы необходимости два года подряд повышать налоги и сборы", — отмечает он.

Действительно, повышение налоговой нагрузки стало одним из ключевых инструментов покрытия дефицита, что свидетельствует о фискальном давлении на бизнес и население.

Главная проблема — правоприменение

Санкции эффективны лишь настолько, насколько эффективно их применяют. По словам Елены Юрченко, с фактическим самоустранением США от санкционного давления на РФ другие члены санкционной коалиции, в частности ЕС и Великобритания, имеют ограниченные возможности для того, чтобы мониторить состояние соблюдения санкций и преследовать нарушителей.

"На то есть разные причины, от того, что ЕС не имеет единого органа правоприменения санкций, а отдельных 27 систем, которые вместе будут включать более 100 приобщенных органов, которые работают по-разному, и до того, что ни евро, ни фунт не являются соразмерными доллару как мировой резервной валюте, подкрепленной "длинной рукой" американского правосудия", — объясняет Юрченко.

Поэтому, хотя санкции и продолжают вводить отдельные государства, они в целом потеряли свой импульс из-за отсутствия международной координации, а проще говоря — из-за отсутствия лидерства США, которые традиционно выступали "глобальным полицейским".

В то же время, обход санкций через третьи страны является рискованным, но прибыльным бизнесом.

"Полностью невозможно искоренить обход как явление — это преступление, а преступность не искореняется, она только сжимается в масштабах", — отмечает Юрченко.

Не коллапс, а постепенное истощение

Санкции не вызвали мгновенного дефолта и не лишили Россию всех нефтедолларов. Но они:

сократили валютные резервы и инструменты стабилизации;

уменьшили нефтегазовые доходы;

повысили стоимость финансирования войны;

создали технологическую деградацию ВПК;

усилили бюджетную зависимость экономики;

заставили Кремль повышать налоги.

"Нельзя ждать от санкций невероятного эффекта. Но и говорить, что они не действуют, — неправильно. Они повышают макроэкономическую цену войны и снижают устойчивость модели", — заключает Юрченко.

Горизонт устойчивости РФ, по грубым оценкам, измеряется годами, а не месяцами. Однако каждый год санкционной изоляции уменьшает запас прочности. Вопрос в 2026 году заключается уже не в том, работают ли санкции, а в том, сможет ли санкционная коалиция восстановить координацию и усилить правоприменение.

Без этого медленная эрозия может превратиться в застывшее равновесие. С этим — в системное истощение, которое в конце концов определит и военный баланс.

Напомним, на днях ЕС провалил согласование новых санкций против России. Представители стран Европейского Союза 20 февраля не смогли согласовать 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Вопрос новых ограничений остается открытым накануне встречи министров иностранных дел Евросоюза.