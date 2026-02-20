ЕС провалил согласование новых санкций против России, — СМИ

Представители стран Европейского Союза 20 февраля не смогли согласовать 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Вопрос новых ограничений остается открытым накануне встречи министров иностранных дел Евросоюза.

Послы государств-членов Евросоюза не пришли к согласию относительно предложенных новых санкций против России, сообщили The Guardian и источники агентства новостей Reuters.

Агентство сообщает, что послы ЕС могут снова собраться в течение выходных, чтобы обсудить предложенные санкции еще раз — перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Ожидалось, что на заседании министров иностранных дел согласованный пакет будет окончательно утвержден. Ранее, 6 февраля, Европейская комиссия представила проект 20-го пакета санкций против РФ. Планировалось, что его утвердят до 24 февраля — четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас окончательное решение по новым ограничениям остается предметом дальнейших переговоров.

Последний пакет ЕС также содержит предложения по санкциям против нескольких компаний в Китае и других странах, которые обеспечивают поставками российскую военную машину. Кроме того, он предусматривает внесение в черный список большего количества судов теневого флота и введение новых торговых ограничений. Санкции одновременно ударят по операторам криптовалют и иностранным банкам, которые помогают Москве избегать санкций.

В Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС и других союзников продолжать вводить жесткие санкции против России, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина серьезно отнестись к мирным переговорам.

Напомним, что США продлили действие санкций против России еще на один год — ограничения будут оставаться в силе после 6 марта 2026 года. Соответствующее решение обнародовано в Федеральном реестре. Там напоминается, экс-президент США Джо Байден подписал об этом указ. Документ расширил режим чрезвычайного положения из-за признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР". Это, по оценке Вашингтона, представляет угрозу национальной безопасности США.

Ранее мы также информировали, что аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете связали нежелание Путина идти на компромиссы с его уверенностью в устойчивости российской экономики. Кремль не демонстрирует готовности к быстрому завершению войны, рассчитывая на возможность выдержать длительное противостояние. В то же время Москва пытается использовать переговоры с США как инструмент для ослабления санкций.