ЄС провалив погодження нових санкцій против Росії, — ЗМІ

Представники країн Європейського Союзу 20 лютого не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Питання нових обмежень залишається відкритим напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Посли держав-членів Євросоюзу не дійшли згоди щодо запропонованих нових санкцій проти Росії, повідомили The Guardian та джерела агентства новин Reuters.

Агентство повідомляє, що посли ЄС можуть знову зібратися протягом вихідних, щоб обговорити запропоновані санкції ще раз – перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Очікувалося, що на засіданні міністрів закордонних справ узгоджений пакет буде остаточно затверджений. Раніше, 6 лютого, Європейська комісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти РФ. Планувалося, що його затвердять до 24 лютого — четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі остаточне рішення щодо нових обмежень залишається предметом подальших переговорів.

Останній пакет ЄС також містить пропозиції щодо санкцій проти кількох компаній у Китаї та інших країнах, які забезпечують постачанням російську військову машину. Крім того, він передбачає внесення до чорного списку більшої кількості суден тіньового флоту та запровадження нових торговельних обмежень. Санкції одночасно вдарять по операторах криптовалют та іноземних банках, які допомагають Москві уникати санкцій.

У Мюнхені президент України Володимир Зеленський закликав ЄС та інших союзників продовжувати запроваджувати жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.

Нагадаємо, що США продовжили дію санкцій проти Росії ще на один рік — обмеження залишатимуться чинними після 6 березня 2026 року. Відповідне рішення оприлюднене у Федеральному реєстрі. Там нагадується, експрезидент США Джо Байден підписав про це указ. Документ розширив режим надзвичайного стану через визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР". Це, за оцінкою Вашингтона, становить загрозу національній безпеці США.

Раніше ми також інформували, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті пов’язали небажання Путіна йти на компроміси з його впевненістю у стійкості російської економіки. Кремль не демонструє готовності до швидкого завершення війни, розраховуючи на можливість витримати тривале протистояння. Водночас Москва намагається використати переговори зі США як інструмент для послаблення санкцій.