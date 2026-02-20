Путін вірить у витривалість економіки РФ і затягує переговори: чому Кремль не йде на мир, — ISW

Російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до швидкого завершення війни проти України, оскільки переконаний, що економіка РФ здатна витримати тривале протистояння. Водночас Кремль намагається використати переговори зі США для послаблення санкцій і просування вигідних економічних домовленостей.

Як зазначають аналітики у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW), небажання Путіна йти на компроміси пов’язане з оцінкою стійкості російської економіки. За інформацією Reuters, один із представників розвідки наголосив, що глава Кремля "не хоче і не потребує швидкого миру", оскільки економічна ситуація не виглядає критичною. Водночас інше джерело попереджає про "дуже високі" фінансові ризики для Росії вже у другій половині 2026 року через санкційний тиск і обмежений доступ до капіталу.

В ISW підкреслюють, що російська економіка вже стикається з серйозними проблемами. Йдеться про надмірні витрати на армію та оборонно-промисловий комплекс, дефіцит робочої сили, а також зменшення резервів. За даними Bloomberg, у 2025 році російські нафтовидобувні компанії скоротили буріння нових свердловин на 3,4% порівняно з 2024 роком через санкції та зміцнення рубля. Крім того, доходи від нафти і газу впали до мінімуму за останні п’ять років, а міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що у 2026 році вони можуть зменшитися ще приблизно на 30%.

Попри це, Кремль наразі вважає, що здатен утримувати ситуацію під контролем у короткостроковій перспективі. Водночас аналітики наголошують, що цей ресурс не є безмежним, і з часом Путіну доведеться зважати на погіршення економічних умов.

"Здатність Путіна керувати цими проблемами не є безкінечною. Путіну доведеться збалансувати свою теорію перемоги, яка стверджує, що російська економіка може продовжувати підтримувати просування Росії на полі бою довше, ніж Україна зможе захистити себе, і Захід готовий підтримувати Україну, з необхідністю враховувати дедалі складнішу економічну ситуацію в Росії у 2026 році. Путін, ймовірно, наполягає на тому, щоб Україна та Захід капітулювали перед вимогами Росії на переговорах, перш ніж він зіткнеться з цими складними економічними рішеннями", — йдеться у звіті.

Окремо ISW звертає увагу на спроби Москви вплинути на позицію США у переговорах. За даними Reuters, протягом останнього року Кремль прагне домогтися послаблення санкцій і просуває ідею двосторонніх економічних угод. Зокрема, Росія намагається розділити переговорний процес на два напрями — щодо війни в Україні та щодо економічної співпраці зі США.

Після повернення Дональд Трамп до влади у 2025 році ці зусилля посилилися, і тепер Москва намагається зацікавити Вашингтон економічними пропозиціями, не пов’язаними безпосередньо з війною, щоб схилити його до поступок.

Крім того, нещодавно російські посадовці знову заявили про необхідність відновлення економічних відносин зі США. Зокрема, керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зазначив, що санкції завдають збитків американському бізнесу, а їх скасування відповідає інтересам США. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обмеження стримують розвиток співпраці та закликав до "відновлення" відносин між країнами.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Росія і США вже взаємодіють у межах двосторонніх економічних робочих груп паралельно з переговорами щодо врегулювання війни проти України.

Раніше аналітики Інститут вивчення війни зазначали, що сигнали з боку російських посадовців свідчать про небажання Кремля укладати мир без виконання ширших політичних умов, які не обмежуються питанням територій. У Москві не відмовляються від своїх стратегічних цілей у війні проти України та продовжують вимагати не лише поступок щодо окупованих земель, а й перегляду ролі НАТО.

Також Фокус писав, що заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив — Росія не хоче співіснувати з "недружньою" Україною, а війна завершиться лише після досягнення всіх поставлених Кремлем цілей.