Путин верит в выносливость экономики РФ и затягивает переговоры: почему Кремль не идет на мир, — ISW

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к быстрому завершению войны против Украины, поскольку убежден, что экономика РФ способна выдержать длительное противостояние. В то же время Кремль пытается использовать переговоры с США для ослабления санкций и продвижения выгодных экономических договоренностей.

Как отмечают аналитики в новом отчете Институт изучения войны (ISW), нежелание Путина идти на компромиссы связано с оценкой устойчивости российской экономики. По информации Reuters, один из представителей разведки отметил, что глава Кремля "не хочет и не требует быстрого мира", поскольку экономическая ситуация не выглядит критической. В то же время другой источник предупреждает об "очень высоких" финансовых рисках для России уже во второй половине 2026 года из-за санкционного давления и ограниченного доступа к капиталу.

В ISW подчеркивают, что российская экономика уже сталкивается с серьезными проблемами. Речь идет о чрезмерных расходах на армию и оборонно-промышленный комплекс, дефиците рабочей силы, а также уменьшении резервов. По данным Bloomberg, в 2025 году российские нефтедобывающие компании сократили бурение новых скважин на 3,4% по сравнению с 2024 годом из-за санкций и укрепления рубля. Кроме того, доходы от нефти и газа упали до минимума за последние пять лет, а министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что в 2026 году они могут уменьшиться еще примерно на 30%.

Несмотря на это, Кремль пока считает, что способен удерживать ситуацию под контролем в краткосрочной перспективе. В то же время аналитики отмечают, что этот ресурс не является безграничным, и со временем Путину придется учитывать ухудшение экономических условий.

"Способность Путина управлять этими проблемами не является бесконечной. Путину придется сбалансировать свою теорию победы, которая утверждает, что российская экономика может продолжать поддерживать продвижение России на поле боя дольше, чем Украина сможет защитить себя, и Запад готов поддерживать Украину, с необходимостью учитывать все более сложную экономическую ситуацию в России в 2026 году. Путин, вероятно, настаивает на том, чтобы Украина и Запад капитулировали перед требованиями России на переговорах, прежде чем он столкнется с этими сложными экономическими решениями", — говорится в отчете.

Отдельно ISW обращает внимание на попытки Москвы повлиять на позицию США в переговорах. По данным Reuters, в течение последнего года Кремль стремится добиться ослабления санкций и продвигает идею двусторонних экономических соглашений. В частности, Россия пытается разделить переговорный процесс на два направления — по войне в Украине и по экономическому сотрудничеству с США.

После возвращения Дональд Трамп к власти в 2025 году эти усилия усилились, и теперь Москва пытается заинтересовать Вашингтон экономическими предложениями, не связанными непосредственно с войной, чтобы склонить его к уступкам.

Кроме того, недавно российские чиновники вновь заявили о необходимости восстановления экономических отношений с США. В частности, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что санкции наносят ущерб американскому бизнесу, а их отмена отвечает интересам США. Зато представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения сдерживают развитие сотрудничества и призвал к "восстановлению" отношений между странами.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США уже взаимодействуют в рамках двусторонних экономических рабочих групп параллельно с переговорами по урегулированию войны против Украины.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что сигналы со стороны российских чиновников свидетельствуют о нежелании Кремля заключать мир без выполнения более широких политических условий, которые не ограничиваются вопросом территорий. В Москве не отказываются от своих стратегических целей в войне против Украины и продолжают требовать не только уступок по оккупированным землям, но и пересмотра роли НАТО.

Также Фокус писал, что замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил — Россия не хочет сосуществовать с "недружественной" Украиной, а война завершится лишь после достижения всех поставленных Кремлем целей.