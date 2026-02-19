Территориальных уступок мало: РФ продвигает старые ультиматумы, которые включают распад НАТО, — ISW

Россия не меняет своих ключевых целей в войне против Украины и настаивает не только на территориальных уступках, но и на пересмотре роли НАТО. В то же время Украина демонстрирует готовность к компромиссам, но подчеркивает равноправные условия.

Как говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), российские чиновники дают понять, что Кремль не согласится ни на одно мирное соглашение без выполнения более широких требований, которые выходят за пределы чисто территориальных вопросов.

Аналитики отмечают, что 17 февраля посольство России в Бельгии в комментарии для "Известий" сообщило о намерении требовать от НАТО юридических гарантий нерасширения. Речь идет о возвращении к требованиям, которые Москва выдвигала еще в конце 2021 года. Тогда Россия настаивала на отказе Альянса от размещения войск и вооружения в странах, присоединившихся после 1997 года, а также на сворачивании политики "открытых дверей" и прекращении сотрудничества с восточными партнерами, в частности Украиной.

В отчете отмечают, повторение этих требований во время нынешних переговоров свидетельствует, что даже в случае территориальных уступок Кремль не будет считать соглашение приемлемым без более широких изменений в отношениях с Западом.

"Эти требования Украины и НАТО являются частью первоначальных военных требований России, и российское посольство, которое повторяет эти требования на фоне текущих переговоров, продолжает сигнализировать о том, что Россия не будет удовлетворена соглашением, которое не уступает всем этим требованиям Украины, НАТО и Соединенных Штатов, даже если соглашение удовлетворяет некоторые территориальные требования России из-за ее требований НАТО", — говорится в отчете.

Кроме того, российские чиновники, в частности пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, недавно упоминали о так называемых "договоренностях" между США и Россией, которые якобы были достигнуты во время саммита на Аляске в августе 2025 года. В ISW отмечают, что Кремль использует нечеткость результатов этой встречи, чтобы создать впечатление о существовании определенных неформальных соглашений.

В то же время после саммита президент США Дональд Трамп заявлял, что никаких договоренностей достигнуто не было. Аналитики подчеркивают, что Россия и в дальнейшем не демонстрирует готовности отказываться от своих первоначальных целей.

"Кремлевские чиновники последовательно подтверждают свою приверженность достижению своих первоначальных военных целей военным или дипломатическим путем и не продемонстрировали никакой готовности идти на компромисс относительно этих целей для достижения мира в Украине", — пишут аналитики.

Зато Украина предлагает более гибкий подход. В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов обсуждать отвод войск с Донбасса, но только при условии аналогичных шагов со стороны России.

Он также отметил, что любое мирное соглашение должно быть поддержано украинцами, однако общество не согласится на односторонние уступки. Отдельно Зеленский отметил, что Украина готова провести выборы, как того требует Россия, но для этого необходимо прекращение огня.

Президент также в очередной раз подчеркнул необходимость личной встречи с Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов. В то же время российский лидер пока избегает такого диалога, несмотря на заявления США о его возможном согласии на переговоры.

Напомним, как писало издание The New York Times, последний раунд переговоров в Женеве завершился без ощутимого прогресса, однако стороны продолжают обсуждать будущий контроль над территориями на востоке Украины. В частности, Россия настаивает на передаче ей части Донецкой области как условия завершения войны, тогда как Украина отвергает односторонние уступки и требует гарантий безопасности.

Также Фокус писал, что, по мнению военного аналитика Майкла Кларка, россияне считают, что побеждают, поэтому они не заинтересованы в прекращении огня. Более того, по его словам, США "прекрасно осведомлены" о том, что Россия не хочет мира.