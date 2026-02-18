В США знают, что Путин не готов к миру, но Трампу "наплевать", — Sky News

Военный аналитик Майкл Кларк после второго дня трехсторонних переговоров в Женеве, обсудил с журналистами чего на самом деле хотят Владимир Путин и Дональд Трамп. И насколько Россия готова к миру.

Журналисты Sky News пообщались с Майклом Кларком, который с 1997 года непрерывно является советником-специалистом нескольких парламентских комитетов, в последнее время — Объединенного парламентского комитета по стратегии национальной безопасности. Также он преподает и является автором нескольких книг на военную тематику.

Ему задали вопрос, учитывая количество раундов "мирных переговоров" между Россией и Украиной, которые фактически не принесли никаких результатов, как скоро в США поймут, что Путин не заинтересован в мире. Ответ был несколько шокирующим.

Ранее в швейцарском городе Женеве второй день подряд продолжались трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США.

Глава украинской делегации заявил, что вчерашние переговоры "были сосредоточены на практических вопросах и механизмах возможных решений", в то время как сообщения из России указывали на то, что дискуссии были "напряженными".

Майкл Кларк говорит, что "поскольку россияне считают, что побеждают, они не заинтересованы в прекращении огня".

"Пока их не начнут решительно оттеснять, они не будут заинтересованы в прекращении огня", - отметил Кларк.

Также он предполагает, что США "прекрасно осведомлены" о том, что Россия не заинтересована в мире.

Он говорит, что Вашингтон может обратить внимание на заявления Кремля о возможности инвестиций в размере 12 триллионов долларов в рамках экономического партнерства с Россией — партнерства, которое, вероятно, не обсуждалось бы, если бы Трамп начал оказывать серьезное давление на Москву с целью прекращения войны.

"От этого глаза загораются. Я имею в виду, что Стив Виткофф и Кирилл Дмитриев — оба успешные бизнесмены, и я уверен, что они оба думают, что на этом можно неплохо заработать во время отпуска", — говорит Кларк.

Кларк говорит, что при этом президент США Трамп искренне хочет мирного урегулирования в Украине, о чем свидетельствует то, как часто он обещал положить конец войне во время своей предвыборной кампании.

"С одной стороны, он хочет заключить сделку, чтобы показать, что все оказалось сложнее, чем ожидалось, но он этого добился. Но с другой стороны, ему все равно", - говорит Кларк.

Он добавляет: "Трамп ведет более широкую дипломатическую игру на высшем уровне, в которой война в Украине рассматривается как помеха. Это проблема. Ему все равно, что произойдет с Украиной. Ему также все равно, что произойдет с безопасностью Европы, потому что он уже сказал: "Это ваша проблема".

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы заинтересована в заключении соглашения по Украине, и призвал президента Владимира Зеленского действовать быстро, иначе "упустит прекрасную возможность".

При этом The New York Times со ссылкой на военных и представителей разведки из нескольких западных стран сообщает, что Россия имеет все основания участвовать в так называемых переговорах по прекращению огня в Украине, однако у нее мало веских причин подписывать соглашение, так как Путин уверен, что побеждает.