У США знають, що Путін не готовий до миру, але Трампу "наплювати", — Sky News

Військовий аналітик Майкл Кларк після другого дня тристоронніх переговорів у Женеві, обговорив із журналістами, чого насправді хочуть Володимир Путін і Дональд Трамп. І наскільки Росія готова до миру.

Журналісти Sky News поспілкувалися з Майклом Кларком, який з 1997 року безперервно є радником-фахівцем кількох парламентських комітетів, останнім часом — Об'єднаного парламентського комітету зі стратегії національної безпеки. Також він викладає і є автором кількох книг на військову тематику.

Йому поставили запитання, з огляду на кількість раундів "мирних переговорів" між Росією та Україною, які фактично не принесли жодних результатів, як скоро у США зрозуміють, що Путін не зацікавлений у мирі. Відповідь була дещо шокуючою.

Раніше у швейцарському місті Женеві другий день поспіль тривали тристоронні переговори між Україною, Росією та США.

Глава української делегації заявив, що вчорашні переговори "були зосереджені на практичних питаннях і механізмах можливих рішень", тоді як повідомлення з Росії вказували на те, що дискусії були "напруженими".

Майкл Кларк каже, що "оскільки росіяни вважають, що перемагають, вони не зацікавлені в припиненні вогню".

"Поки їх не почнуть рішуче відтісняти, вони не будуть зацікавлені в припиненні вогню", — зазначив Кларк.

Також він припускає, що США "прекрасно обізнані" про те, що Росія не зацікавлена в мирі.

Він каже, що Вашингтон може звернути увагу на заяви Кремля про можливість інвестицій у розмірі 12 трильйонів доларів у рамках економічного партнерства з Росією — партнерства, яке, ймовірно, не обговорювалося б, якби Трамп почав чинити серйозний тиск на Москву з метою припинення війни.

"Від цього очі загоряються. Я маю на увазі, що Стів Віткофф і Кирило Дмитрієв — обидва успішні бізнесмени, і я впевнений, що вони обидва думають, що на цьому можна непогано заробити під час відпустки", — каже Кларк.

Кларк каже, що при цьому президент США Трамп щиро хоче мирного врегулювання в Україні, про що свідчить те, як часто він обіцяв покласти край війні під час своєї передвиборчої кампанії.

"З одного боку, він хоче укласти угоду, щоб показати, що все виявилося складніше, ніж очікувалося, але він цього домігся. Але з іншого боку, йому все одно", — каже Кларк.

Він додає: "Трамп веде ширшу дипломатичну гру на вищому рівні, в якій війна в Україні розглядається як перешкода. Це проблема. Йому все одно, що станеться з Україною. Йому також байдуже, що станеться з безпекою Європи, тому що він уже сказав: "Це ваша проблема".

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито зацікавлена в укладенні угоди щодо України, і закликав президента Володимира Зеленського діяти швидко, інакше "втратить чудову можливість".

Водночас The New York Times із посиланням на військових і представників розвідки з кількох західних країн повідомляє, що Росія має всі підстави брати участь у так званих переговорах щодо припинення вогню в Україні, проте в неї мало вагомих причин підписувати угоду, тому що Путін упевнений, що перемагає.