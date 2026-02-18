Демилитаризованная зона без армий вовсе: о чем говорили Украина и РФ в Женеве

Последний раунд переговоров в Женеве завершился без каких-либо признаков прогресса, но переговорщики продолжают обсуждать, кто будет контролировать земли на востоке Украины в случае достижения соглашения.

Россия потребовала от Украины передать контролируемые ею земли в Донецкой области в качестве условия прекращения войны. Это полоса территории длиной около 80 километров и шириной 60 километров, включающая десятки городов и деревень и расположенная между линией фронта и административной границей региона. Украина отказалась от одностороннего вывода войск, заявив, что уступка территорий подтолкнет Россию к новым нападениям в Украине или в другом месте. Киев потребовал гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения режима прекращения огня, сообщает NY Times.

По словам трех анонимных источников, знакомых с ходом переговоров, в последние недели официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной из армий.

Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в том числе в план из 28 пунктов, выдвинутый администрацией Трампа в ноябре.

В течение последней недели президент Украины Владимир Зеленский неоднократно преуменьшал перспективы передачи территории в обмен на мир.

"Позволить агрессору что-либо забрать — большая ошибка", — говорил он.

Прошлой осенью Путин уклончиво ответил на вопрос о создании демилитаризованной зоны на Донбассе. План из 28 пунктов предусматривал передачу контроля над территорией России, но запрещал размещение там военных сил. Путин заявил, что детали необходимо обсудить.

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков позже высказался более позитивно, заявив, что Россия могла бы согласиться на создание такой зоны, если бы российской полиции или солдатам национальной гвардии было разрешено патрулировать ее.

Демилитаризованная зона могла бы стать частью жизнеспособного урегулирования, заявил Уильям Б. Тейлор, научный сотрудник Атлантического совета, аналитического центра, и бывший посол США в Киеве. Но, по его словам, интересы Украины должны быть защищены, а для этого администрации Трампа потребуется оказать дополнительное давление на Россию.

"Важно, чтобы это было реальное решение, а не принудительное. Любое принудительное решение не будет стабильным. Оно не продержится долго", - заявил Тейлор.

Переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне, хотя инвестиционные возможности кажутся ограниченными на территории, которая окажется зажатой между двумя армиями, даже при условии прекращения огня. Большая часть промышленности в этом районе разрушена, работает только одна угольная шахта, и риск возобновления конфликта будет сохраняться в течение многих лет.

Владимир Зеленский также выразил сомнение в целесообразности подобного соглашения.

Вопрос о том, как будет управляться демилитаризованная зона, также стал камнем преткновения. Украина настаивает на размещении в регионе международных миротворческих сил.

По словам двух из трех источников, участники переговоров обсуждали формирование гражданской администрации для управления территорией после войны. Один из источников сообщил, что в ее состав могут войти представители России и Украины, но отметил, что стороны далеки от соглашения.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что после переговоров в Женеве стало ясно – нужна встреча "на уровне лидеров" между Путиным и Зеленским.

А тем временем военный аналитик Майкл Кларк заявил, что в США знают, что Путин не готов к миру, но Трампу на это "плевать".