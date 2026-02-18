Будет ли встреча с Путиным: к чему договорились Украина и РФ в Женеве, — "РБК-Украина"

Информированный источник рассказал, что украинской делегации удалось удержать натиск российской стороны.

Издание "РБК-Украина" узнало эксклюзивные подробности трехсторонней встречи в Женеве. По словам инсайдера, ключевое требование Москвы осталось неизменным — вывод украинских войск с территории всей Донецкой области.

Собеседник добавил, что в военной подгруппе есть прогресс в согласовании процедурных вопросов.

"От решения политической подгруппы зависит то, как будет реализовываться то, что наработала военная подгруппа. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет", — отметил источник.

Напомним, Владимир Зеленский накануне говорил о том, что поручил своей команде организовать предстоящую встречу на уровне лидеров в Женеве с Путиным.

Відео дня

Но российская сторона о встрече договариваться не хочет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока делать какие-либо выводы о переговорах преждевременно. По его словам, президент России получает прямые доклады о ходе переговоров в Женеве, однако Песков не стал уточнять вопросы, которые обсуждались на встрече, включая возможность саммита Путина и Зеленского. Он добавил, что переговоры продолжаются уже второй день, и детали обсуждения станут известны после завершения раунда от главного российского переговорщика Владимира Мединского.