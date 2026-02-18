Чи буде зустріч із Путіним: до чого домовились Україна та РФ у Женеві, — "РБК-Україна"

Поінформоване джерело розповіло, що українській делегації вдалось втримати натиск російської сторони.

Видання "РБК-Україна" дізналось ексклюзивні подробиці тристоронньої зустрічі у Женеві. За словами інсайдера, ключова вимога Москви залишилась незмінною - вивід українських військ з території усієї Донецької області.

Співрозмовник додав, що у військовій підгрупі є прогрес в узгодженні процедурних питань.

"Від рішення політичної підгрупи залежить те, як буде реалізовуватись те, що напрацювала військова підгрупа. Вже необхідна зустріч на рівні лідерів. Мабуть, так воно і буде", - зазначило джерело.

Нагадаємо, Володимир Зеленський напередодні говорив про те, що доручив своїй команді організувати майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві із Путіним.

Але російська сторона про зустріч домовлятись не хоче. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що наразі робити будь-які висновки про переговори передчасно. За його словами, президент Росії отримує прямі доповіді про перебіг переговорів у Женеві, проте Пєсков не став уточнювати питання, які обговорювались на зустрічі, включно з можливістю саміту Путіна і Зеленського. Він додав, що переговори тривають уже другий день, і деталі обговорення стануть відомі після завершення раунду від головного російського переговорника Володимира Мединського.