Територіальних поступок замало: РФ просуває старі ультиматуми, які включають розпад НАТО, — ISW

Росія не змінює своїх ключових цілей у війні проти України та наполягає не лише на територіальних поступках, а й на перегляді ролі НАТО. Водночас Україна демонструє готовність до компромісів, але наголошує на рівноправних умовах.

Як йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), російські посадовці дають зрозуміти, що Кремль не погодиться на жодну мирну угоду без виконання ширших вимог, які виходять за межі суто територіальних питань.

Аналітики зазначають, що 17 лютого посольство Росії в Бельгії в коментарі для "Известия" повідомило про намір вимагати від НАТО юридичних гарантій нерозширення. Йдеться про повернення до вимог, які Москва висувала ще наприкінці 2021 року. Тоді Росія наполягала на відмові Альянсу від розміщення військ і озброєння в країнах, що приєдналися після 1997 року, а також на згортанні політики "відкритих дверей" і припиненні співпраці зі східними партнерами, зокрема Україною.

У звіті наголошують, повторення цих вимог під час нинішніх переговорів свідчить, що навіть у разі територіальних поступок Кремль не вважатиме угоду прийнятною без ширших змін у відносинах із Заходом.

"Ці вимоги України та НАТО є частиною початкових воєнних вимог Росії, і російське посольство, яке повторює ці вимоги на тлі поточних переговорів, продовжує сигналізувати про те, що Росія не буде задоволена угодою, яка не поступається всім цим вимогам України, НАТО та Сполучених Штатів, навіть якщо угода задовольняє деякі територіальні вимоги Росії через її вимоги НАТО", — йдеться у звіті.

Крім того, російські посадовці, зокрема речниця МЗС РФ Марія Захарова, нещодавно згадували про так звані "домовленості" між США та Росією, які нібито були досягнуті під час саміту на Алясці у серпні 2025 року. В ISW зазначають, що Кремль використовує нечіткість результатів цієї зустрічі, щоб створити враження про існування певних неформальних угод.

Водночас після саміту президент США Дональд Трамп заявляв, що жодних домовленостей досягнуто не було. Аналітики підкреслюють, що Росія і надалі не демонструє готовності відмовлятися від своїх початкових цілей.

"Кремлівські чиновники послідовно підтверджують свою відданість досягненню своїх початкових воєнних цілей військовим чи дипломатичним шляхом і не продемонстрували жодної готовності йти на компроміс щодо цих цілей для досягнення миру в Україні", — пишуть аналітики.

Натомість Україна пропонує більш гнучкий підхід. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий обговорювати відведення військ з Донбасу, але лише за умови аналогічних кроків з боку Росії.

Він також наголосив, що будь-яка мирна угода має бути підтримана українцями, однак суспільство не погодиться на односторонні поступки. Окремо Зеленський зазначив, що Україна готова провести вибори, як того вимагає Росія, але для цього необхідне припинення вогню.

Президент також вкотре підкреслив необхідність особистої зустрічі з Володимиром Путіним для обговорення територіальних питань. Водночас російський лідер поки що уникає такого діалогу, попри заяви США про його можливу згоду на переговори.

Нагадаємо, як писало видання The New York Times, останній раунд переговорів у Женеві завершився без відчутного прогресу, однак сторони продовжують обговорювати майбутній контроль над територіями на сході України. Зокрема, Росія наполягає на передачі їй частини Донецької області як умови завершення війни, тоді як Україна відкидає односторонні поступки та вимагає гарантій безпеки.

Також Фокус писав, що, на думку військового аналітика Майкла Кларка, росіяни вважають, що перемагають, тому вони не зацікавлені в припиненні вогню. Ба більше, за його словами, США "прекрасно обізнані" про те, що Росія не хоче миру.