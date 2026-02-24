Новые санкции Британии против РФ: под ударом крупнейшая в мире трубопроводная компания "Транснефть"

Великобритания объявила о масштабном санкционном пакете против России по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Под ограничения, в частности, попал оператор нефтепроводов "Транснефть", который транспортирует большинство российской сырой нефти на экспорт.

Правительство Великобритании заявило, что санкции против "Транснефти" обусловлены тем, что она является одной из крупнейших трубопроводных компаний в мире и транспортирует более 80% российского экспорта сырой нефти, сообщает информационное агентство Reuters. Целью было еще больше сократить доходы Москвы от энергетики.

Этот пакет санкций Великобритании является крупнейшим со времен вторжения России в Украину в 2022 году. До этого Запад ввел десятки тысяч санкций против России, в частности против ее нефтяного сектора, но не смог существенно сократить экспорт российской нефти. Например, Китай, Индия и Турция до сих пор покупают российскую нефть.

"Великобритания сегодня приняла решительные меры для прекращения критически важных потоков финансирования, военного оборудования и доходов, которые поддерживают агрессию России", — заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Новые британские санкционные меры увеличивают количество лиц, компаний и судов, против которых введены санкции в отношении России, до более трех тысяч. Пакет включает 48 нефтяных танкеров, идентифицированных как российский "теневой флот".

Под санкции также попали дочерние компании российского государственного агентства по ядерной энергетике "Росатом" за их роль в поддержке экспорта ядерной энергии из Москвы. Великобритания также внесла в санкции ООО "Газпром СПГ Портовая", которое причастно к поставкам сжиженного природного газа Россией.

Кроме того, санкции были применены к 175 компаниям группы 2Rivers, базирующейся в Дубае. Британское правительство заявило, что она является одним из крупнейших в мире операторов теневого флота и трейдером российской сырой нефти.

Напомним, что президент США Дональд Трамп продлил действие американских санкций против России еще на один год. После 6 марта 2026 года они останутся в силе. Соответствующее решение обнародовано в Федеральном реестре, где также упоминается этот указ. Им был расширен режим чрезвычайного положения из-за признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее мы также информировали, что 19 февраля группа сенаторов США от Демократической партии находилась с визитом в Украине и заявила о намерении внедрения новых жестких энергетических санкций против РФ.