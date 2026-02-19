Сенаторы США выступили во время метели в Одессе: пообещали новые санкции против РФ

Сенаторы США от Демократической партии в среду посетили Украину. Они пообещали настаивать на введении жестких новых энергетических санкций и других законодательных актов, чтобы оказать давление на Россию.

Сенаторы выступили во время метели в Одессе, где они встретились с береговой охраной, представителями ВМС Украины, должностными лицами американских компаний и членами общины, прежде чем отправиться в Молдову в среду вечером, сообщило информационное агентство Reuters.

"Я надеюсь, что мы увидим более активные усилия и реальную работу, когда вернемся к давлению на Путина!", — заявили сенатор Джин Шахин из Нью-Гемпшира и трое других сенаторов-демократов во время телефонного разговора из Украины с журналистами.

Двухдневные мирные переговоры в Женеве между Украиной и Россией завершились в среду без прорыва, поскольку тотальная война России против Украины приближалась к своей четырехлетней годовщине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен результатом, хотя администрация президента США Дональда Трампа сообщила о "значительном прогрессе".

Украина сталкивается с постоянным давлением со стороны Трампа, чтобы она согласилась на сделку, которая может означать болезненные уступки, поскольку российские войска обстреливают ее энергосистему и медленно продвигаются на поле боя. Члены Конгресса США, включая некоторых коллег Трампа из числа республиканцев, а также демократов, заявили, что Киев не должен подвергаться этому чрезмерному давлению. В конце прошлого года они приняли закон, включающий сотни миллионов долларов помощи правительству Зеленского, Трамп его подписал.

Законопроекты о санкциях и теневом флоте

Один из главных законопроектов в Конгрессе, связанный с Украиной, который еще не принят, предусматривает введение санкций против стран, которые покупают российскую нефть, газ и уран.

"Мы едины в том, что странам, которые покупают российскую нефть и газ — а это Китай, Индия, Венгрия, Бразилия — следует предоставить очень сильные стимулы, чтобы они прекратили это делать, и это способ действительно положительно повлиять на борьбу Украины", — сказал сенатор Ричард Блюменталь из Коннектикута.

Законопроект, внесенный Блюменталем и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом из Южной Каролины, имеет поддержку 85 из 100 сенаторов, но еще не был вынесен на голосование. Лидеры республиканцев в Сенате не выносили законопроект на голосование из-за сопротивления Трампа, который с начала своего второго срока в январе 2025 года оставляет решение по санкциям в Белом доме, а не в Конгрессе.

Сенаторы-демократы, посетившие Украину, выразили надежду на скорую отмену санкций и выразили оптимизм относительно еще одного законопроекта, который будет сдерживать "теневой флот" стареющих танкеров, перевозящих российскую нефть в Китай, Индию и другие страны.

"Никто, буквально никто, не верит, что Россия действует добросовестно в переговорах с нашим правительством и с украинцами. И поэтому давление становится ключевым, а теневой флот — один из элементов этого давления", — сказал сенатор Шелдон Уайтхаус из Род-Айленда.

Лындсы Грэм был одним из более десятка сенаторов-республиканцев и демократов США, которые в минувшие выходные участвовали во встрече с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. После этого Грэм заявил, что Трамп поддержал его законопроект, и пришло время голосовать.

Сенаторы во время телефонного разговора в среду заявили, что готовы сопротивляться, если Трамп договорится о сделке, которая заставит Украину пойти на слишком много уступок, и что они не будут ратифицировать ни одного такого соглашения.

Напомним, что президент США Дональд Трамп разрешил рассмотреть двухпартийный законопроект Грэма-Блюменталя, который предусматривает ужесточение санкций против России, в частности в отношении ее доходов от продажи нефти. Документ, по словам одного из авторов инициативы — сенатора-республиканца Линдси Грэма, предоставит главе Белого дома инструмент для наказания стран, которые закупают российскую нефть.

Ранее мы также информировали, что в Конгрессе США предложили новый механизм так называемых "адских санкций" против Кремля, направленный на полное перекрытие потока нефтедолларов и лишение России ресурсов для финансирования войны. Речь идет о законопроекте, который предусматривает возможность для стран и в дальнейшем покупать российскую нефть, однако средства за нее должны перечисляться в пользу Украины.