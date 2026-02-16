Новые "адские санкции" для России: в Конгрессе США придумали способ использовать нефтедоллары Кремля в пользу Украины

США готовят "нефтяную удавку" для РФ: в Конгрессе представили DROP Act (Decreasing Russian Oil Profits Act of 2026).

Пока агрессор надеется на усталость мира, в Вашингтоне переходят к радикальным действиям. Группа влиятельных конгрессменов от обеих партий зарегистрировала законопроект, имеющий целью окончательно перекрыть поток нефтедолларов в кремлевскую "кассу войны".

Что предусматривает DROP Act?

Это не просто ограничения, а жесткие вторичные санкции. Под удар попадут все иностранные компании и лица (от Индии до Китая), которые:

покупают или импортируют российскую нефть и нефтепродукты;

проводят финансовые транзакции для таких сделок;

оказывают любую поддержку (логистическую, страховую и т.д.).

Личная ответственность: санкции могут быть наложены непосредственно на генеральных директоров и членов советов директоров компаний-нарушителей.

Деньги нефти — на оружие для Украины!

Законопроект содержит уникальный механизм "исключения". Страны смогут избежать санкций США, если согласятся перечислять средства за приобретенную нефть не России, а на специальный счет для Украины. Эти средства пойдут на финансирование нашей обороны и закупку вооружений.

Почему это важно?

Цель проста: поставить мир перед выбором — либо вы ведете бизнес с цивилизованным миром, либо финансируете террор и становитесь изгоями.

Законопроект уже получил поддержку широкой коалиции и является сигналом того, что санкционное давление на энергетический сектор РФ будет только расти.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

