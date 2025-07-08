Россия потеряла 6 миллиардов, Газпром на коленях: что показали полгода без транзита газа через Украину

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6 месяцев без транзита газа через Украину: мифы развенчаны, Россия теряет миллиарды

Полгода назад прекратился транзит российского газа через Украину, и несмотря на громкие прогнозы лоббистов продолжения транзита, худшие сценарии не оправдались.

Разберем, что нам обещали и что имеем на самом деле.

Миф: Россия уничтожит нашу ГТС. Россияне били по нашим подземным хранилищам газа (ПХГ) и добывающим объектам еще во времена транзита. Прекращение транзита не усилило атак — ГТС работает стабильно. Миф: Без транзита не хватит давления в ГТС, и города останутся без газа. Я объяснял тысячу раз: давление в нашей ГТС создают собственные компрессоры. Транзит уже годами шел в изолированном режиме в ЕС. Результат? Газоснабжение в Украине бесперебойное. Миф: Цены на газ для населения и промышленности резко вырастут. Для населения цены остались стабильными — 7,96 грн. Увеличение тарифов на услуги Оператора ГТС отвечали лишь за 5% в цене на газ для промышленности. Миф: Словакия прекратит транзит электричества и товаров. Никаких ограничений от Словакии не произошло. Транзит электричества и других товаров продолжается. Миф: Цены на газ в Европе взлетят. Цены в Европе остались стабильными. Временные колебания были вызваны другими факторами: морозами, недостаточностью ветровой генерации, ростом спроса в Азии, кризисом в Персидском заливе и т.д., но не прекращением транзита.

Результат? Россия потеряла $6 млрд ежегодного дохода от транзита. "Газпром" — ключевой донор бюджета РФ — уже просит государственной поддержки.

Вот что происходит:

повышение цен на газ для населения РФ;

запланированное повышение цен для промышленности два раза каждый год;

"Газпром" не платит дивиденды государству;

правительство РФ планирует уменьшить налоговую нагрузку на "Газпром", что еще больше сократит поступления в бюджет.

Это доказывает: Украина имеет реальные рычаги влияния на экономику РФ.

Прекращение транзита газа — лишь один из них. На очереди — российская нефть. Транзит нефти через Украину до сих пор приносит РФ $6 млрд ежегодно. В зоне поражения наших Сил Обороны — экспортные нефтяные терминалы в Усть-Луге и Новороссийске. Усиливая давление на эти объекты, мы можем еще больше подорвать экспортные доходы агрессора.

Европа и США не сделают всю работу за нас. Украина должна использовать собственные возможности, чтобы ослабить Россию экономически. Каждый потерянный доллар для РФ — это шаг к нашей победе.

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