Спасение от холодной зимы-2027: как работают и что могут в условиях Украины модульные котельные

Друзья, многие сейчас спрашивают: как вообще можно быстро вернуть тепло в дома, если крупные ТЭЦ разрушены?

Один из реальных и уже работающих в мире вариантов — модульные квартальные котельные на природном газе (их еще называют контейнерными или блочными).

Вот как это работает простым языком.

Это фактически большая "котельная в коробке" — готовый металлический контейнер, который привозят на место, ставят на ровную площадку и подключают. Внутри:

несколько современных газовых котлов (работают на обычном магистральном газе);

циркуляционные насосы;

теплообменники;

автоматика, безопасность, расширительные баки и тому подобное.

Газ горит → нагревает воду → горячая вода идет по трубам в 20–30 соседних домов (в зависимости от мощности, например, 6–10 МВт хватает на большой квартал) → охлажденная вода возвращается обратно и снова нагревается. Все полностью автоматически, без кочегара, с дистанционным контролем.

Никакого шума нет, выкиды незначительные, что позволяет устанавливать рядом с домами.

Почему это может помочь именно сейчас?

Быстро. Контейнер привозят и запускают за недели–месяцы (не годы, как ремонт или новая большая ТЭЦ). Дешевле. 50 таких котельных на весь пострадавший район — это в разы меньше денег, чем восстановление разрушенной ТЭЦ. Надежно в условиях войны. Если одну ударит — остальные работают. Не вся система зависит от одного гиганта. И быстро можно заменить на новую. Децентрализация. Тепло производится рядом с домами — короткие трубы, меньше потерь, легче ремонтировать. Сейчас потери тепла в сетях от ТЭЦ достигают 25%. Экономно. Современные котлы имеют КПД 95–98%, то есть газ используется максимально эффективно.

Для работы насосов в таких котельных не требуется много электричества. Оно может быть обеспечено от общей сети или от небольшого генератора (газ или дизель).

Такие котельные могут работать на газе из сети или на дизеле, LPG или LNG. Но последнее логистически более сложно.

Это не замена всем ТЭЦ навсегда, но именно сейчас — реальный способ перезимовать следующую зиму без морозов в квартирах, пока восстанавливают крупные станции или строят что-то новое (когенерационные установки и т.д.).

Во многих странах (США, Канада, Европа) такие модульные системы уже давно стоят в жилых кварталах и работают годами. У нас тоже есть производители и примеры — почему бы не масштабировать именно сейчас?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

