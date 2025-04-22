3 миллиарда долларов на теплую зиму: сколько денег нужно Украине для создания надежных запасов газа

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Наконец можно констатировать, что сезон отбора газа из украинских ПХГ закончился. Согласно информации GIE, сейчас в ПХГ осталось 0,662 млн м3 (без учета 4,6 млрд м3 активного газа, выполняющего функции буферного, отбор которого не предусмотрен правилами эксплуатации газовых хранилищ) и уровень наполненности 2,22% — самый низкий за всю историю их работы. Коллеги из Оператора ПХГ и Оператора ГТС говорят, что это была самая сложная зима с технологической точки зрения.

Из положительного:

Слава Богу, зима была теплая. Несмотря на атаки врага по ПХГ и добыче, Украина прошла зиму без отключений газа — экстренный импорт (~800 млн м3) в феврале–марте смог вытянуть баланс газа. Специалисты Оператора ПХГ получили реальный опыт работы с такими низкими объемами газа в хранилищах. В предыдущие годы Украина заканчивала сезон с переходными запасами газа на уровне 3,5–4,4 млрд м3 газа без учета 4,6 млрд м3 буферного газа, или 8,5–9 млрд м3 с буферным газом.

Больше позитива я не вижу, но вижу новые вызовы:

Создать запас на зиму на 1 ноября 2025 года на уровне минимум 8,2 млрд м3 без учета буферного газа (12,8 млрд м3 с учетом буферного газа) — это уровень, с которым Украина начинала прошлый отопительный сезон. Хотя я думаю, что желательно иметь на начало сезона минимум 9 млрд м3 (13,6 млрд м3 — включая буферный газ), потому что опыт этого года показал, что начинать сезон с запасами 8,2 млрд м3 — крайне рискованно. По моим расчетам, несмотря на объемы собственной добычи, это будет требовать импорта минимум 5,5 млрд м3 (желательно 6,3 млрд м3). Нафтогаз озвучил объем необходимого импорта в размере 4,6 млрд м3. Это будет требовать примерно 2,5–3 млрд долл. США. Пока я слышал о грантовом финансировании в размере 0,4 млрд долл. Не думаю, что доноры согласятся финансировать всю закачку. Поэтому нужно будет "Нафтогазу" и Правительству искать значительные средства.

И главное — время работает против Украины. Гарантированные возможности по импорту газа составляют примерно 50 млн м3 в сутки или 1,5 млрд м3 в месяц. То есть чтобы импортировать 4,6 млрд м3 газа, нужно 3 месяца, а 5,6–6,3 млрд — 4 месяца. И это при 100% загрузке, чего коммерчески сложно достичь. То есть, чтобы успеть импортировать необходимые объемы до 1 ноября, нужно начинать импорт существенных объемов газа уже с мая.

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