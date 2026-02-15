Трампу пора усилить давление: военная машина Путина начала давать сбой, — NYP

Такие действия президента США Дональда Трампа, как захват танкеров "теневого флота" РФ и введение пошлин в отношении импортеров российской нефти, дают ощутимый результат. Об этом свидетельствуют в частности жалобы Кремля.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на то, что Вашингтон не заставит украинскую власть согласиться на фактическую капитуляцию. Подобные заявления свидетельствуют о том, что военная машина российского диктатора Владимира Путина начала давать сбой, а Трамп взамен должен этим воспользоваться, чтобы завершить войну в Украине, пишет издание The New York Post.

"Поскольку военная машина Владимира Путина дала сбой, пришло время еще сильнее давить на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну против Украины", — говорится в публикации.

У России из-за действия санкций, в частности сокращения закупки нефти Индией, заканчиваются валютные резервы. Поставки нефти на Кубу Кремль сейчас вынужден маскировать под "гуманитарную помощь", что может провоцировать введение дополнительных пошлин со стороны Вашингтона.

"Конечно, Трамп лишь стремится заключить мирное соглашение, которое положит конец четырем кровавым годам смерти и разрушений, не давая Путину победы, которую он не может получить самостоятельно", — пишет издание.

Москва пытается списать отсутствие прогресса на фронте тем, что Украина якобы возобновила контрнаступление. Территории, которые, по словам российского командования, захватили ВС РФ в Запорожской области, не под их контролем, что означает то, что командиры Путина боятся сообщить ему правду о собственных поражениях.

Блокировка Starlink лишь усугубляет проблемы Кремля

Кроме вышеупомянутых проблем, недавнее блокирование терминалов Starlink в России добавило новых проблем Кремлю. Вывод из строя коммуникации командования и управления на передовой меняет правила игры в войне.

Путин продолжает бросать в бой свои войска, чтобы "пробить дыру" в обороне Украины и сделать окончательный прорыв, пытаясь сломать волю украинцев. Однако это не работает так, как он хочет из-за поддержки, которую получает постоянно Киев.

Жалобы представителей Кремля свидетельствуют о том, что Путин "потеет", пишет издание. И поэтому сейчас Трампу следует усилить давление, чтобы глава Кремля выполнил свои обязательства по достижению мира.

