Только одним звонком: Китай запросто может остановить войну в Украине, — посол при НАТО

Китай играет решающую роль в поддержке России в войне с Украиной и выступает той силой, которая способна руководить Кремлем относительно дальнейшего развития конфликта.

Один лишь телефонный звонок Пекина российскому диктатору Владимиру Путину может остановить войну в Украине. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает издание Bloomberg.

Официальный Пекин также может положить конец продаже РФ технологий двойного назначения, считает Уитакер.

"Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне завтра же, а также прекратить продажу ему технологий двойного назначения", — убежден дипломат.

Кроме того, Пекин мог бы отказаться от закупки российской нефти и газа, что бы существенно повлияло на возможности РФ продолжать кровопролитную войну.

"Знаете, эту войну полностью поддерживает Китай", — добавил посол США во время другой дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия зависит от поддержки Китая

Издание также напоминает, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Пекин и Кремль только углубили свои связи и сотрудничество. Россия стала полностью зависимой от Китая в частности в сфере критически важных деталей и беспилотников, а также других военных компонентов, необходимых Кремлю для продолжения войны.

Китай также остается крупнейшим в мире покупателем сырой российской нефти. Несмотря на международное давление, Пекин продолжает активно закупать сырую нефть у РФ, предоставляя россиянам возможности для того, чтобы продолжать воевать.

Напомним, 13 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Китай предоставит Украине гуманитарную энергетическую помощь.

В январе издание The Telegraph рассказывало, как Китай помог России построить ракету "Орешник".