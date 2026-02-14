Лише одним дзвінком: Китай запросто може зупинити війну в Україні, — посол при НАТО

Китай відіграє вирішальну роль у підтримці Росії у війні з Україною і виступає тією силою, яка здатна керувати Кремлем щодо подальшого розвитку конфлікту.

Один лише телефонний дзвінок Пекіна російському диктатору Володимиру Путіну може зупинити війну в Україні. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає видання Bloomberg.

Офіційний Пекін також може покласти край продажу РФ технологій подвійного призначення, вважає Вітакер.

"Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і покласти край цій війні завтра ж, а також припинити продаж йому технологій подвійного призначення", — переконаний дипломат.

Окрім того, Пекін міг би відмовитися від закупівлі російської нафти та газу, що б суттєво вплинуло на можливості РФ продовжувати кровопролитну війну.

"Знаєте, цю війну повністю підтримує Китай", — додав посол США під час іншої дискусії у межах Мюнхенської конференції з безпеки.

Росія залежить від підтримки Китаю

Видання також нагадує, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пекін та Кремль лише поглибили свої зв'язки та співпрацю. Росія стала повністю залежною від Китаю зокрема у сфері критично важливих деталей та безпілотників, а також інших військових компонентів, необхідних Кремлю для продовження війни.

Китай також залишається найбільшим у світі покупцем сирої російської нафти. Попри міжнародний тиск, Пекін продовжує активно закупляти сиру нафту у РФ, надаючи росіянам можливості для того, щоб продовжувати воювати.

Нагадаємо, 13 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Китай надасть Україні гуманітарну енергетичну допомогу.

У січні видання The Telegraph розповідало, як Китай допоміг Росії збудувати ракету "Орешник".