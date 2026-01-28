Китай допоміг РФ збудувати ракети "Орешник": чого не вистачало для гіперзвуку, — Telegraph

Російська Федерація налагодила постачання устаткування з Китаю для виготовлення гіперзвукових балістичних ракет середньої дальності "Орешник" та балістичних ракет "Искандер", встановили західні медіа. Без потоку компонентів, які забезпечив Пекін, Москва не мала б можливості збудувати високоточну далекобійну зброю для ударів по українських містах та інфраструктурі. Що саме отримали росіяни в обхід санкцій для підтримки війни проти України?

Боєголовки, які виготовила РФ завдяки Китаю, здатні долетіти до Європи протягом 20 хвилин і вже використовувались для ударів по українцях, ідеться у статті медіа The Telegraph. Для створення цієї зброї використовували спеціалізовані верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) та інші інструменти, які надійшли на "Воткінський завод" в Удмуртії. Крім того, схоже устаткування отримали цехи з виготовлення дронів-камікадзе "Шахед" в Єлабузі, встановили розслідувачі.

Медіа встановило, що Китай поставив у РФ передове виробниче обладнання на суму 10,3 млрд дол. Наголошується, що головне призначення вантажів, — виробництво зброя для війни в Україні. Ідеться про високоточні "карусельні" верстати з ЧПК для різання металу та заточування. Українська розвідка встановила, що верстати надійшли на підсанкційний "Воткінський завод", який виготовляє ракети "Орешник" (дальність 5 500 км), "Искандер-М" (700-1000 км), "Тополь-М" (10 500-12 000 км).

"Аналіз показує, що Китай надіслав Москві інших компонентів на мільярди доларів, необхідних для складання її високоточної зброї та літаків", — написало The Telegraph.

У статті наголошується, що Росія не мала можливості виготовити самостійно та купити устаткування для ракетного заводу. Список дефіцитних товарів складається з 50 позицій, а Китай без проблем продав усі необхідні компоненти, пояснили журналістам українські розвідники.

"Імпорт з Китаю дозволив Путіну обійти західні санкції, щоб створити більше зброї, такої як "Орешник". Без доступу до китайської економіки, китайського ринку та Китаю як транзитної платформи для багатьох із цих товарів і технологій, Росії було б дуже важко підтримувати цю війну", — підсумовується у статті The Telegraph.

Тим часом медіа звернулось за додатковою інформацію до агрегатора митних даних Import Geniu. З'ясувалось, що Пекін, який ніколи не приєднувався до санкцій, надав РФ:

мікрочипи й плати пам'яті (на 4,9 млрд дол.);

підшипники (130 млн дол.);

п'єзоелектричні кристали для радарів та систем радіоелектронної боротьби (97 млн дол.);

телескопічні приціли (42 млн дол.);

ключові випробувальні прилади, такі як мультиметри та осцилографи.

Медіа не повідомило, які кількість верстатів з ЧПК отримав завод для виготовлення ракет "Орешник", "Искандер-М", "Тополь-М" у Воткінську. Єдине, що відомо розслідувачам, — у 2022-23 рр. Китай відправив росіянам верстатів різного призначення на 3,1 млрд дол. При цьому наголошується, що постачання сучасного устаткування на старі російські заводи ВПК — це більш небезпечно, ніж постачання готових артснарядів з Ірану чи КНДР.

Ракета Орешник — деталі

Зазначимо, у 2024 році РФ вперше використали ракету "Орешник" для удару по Україні. З полігону Капустин Яр полетіла балістична гіперзвукова ракета середньої дальності, яка перед заходом на ціль розділилась на шість боєголовок і вдарила по підприємству у Дніпрі. Друге застосування сталось у січні 2026 року: ЗС РФ вдарили по об'єкту під Львовом. СБУ опублікувала фото уламків і однозначно заявила, що ідеться саме про балістичну ракету середньої дальності "Орешник".

Тим часом "Воткінський завод", розташований за 1 400 км від України, поки не фігурував у звітах про удари дронів ЗСУ. Втім, на підприємстві один раз ставалась надзвичайна подія: вибухнуло у виробничому цеху у серпні 2023 року.

Нагадуємо, аналітики порталу Defense Express розповіли про два європейські комплекси ППО, які, ймовірно, могли б перехопити ракету "Орешник" РФ. При цьому російське Міноборони показало машини забезпечення ОТРК "Орешник", які начебто з'явились на полігонах у Білорусі.