Китай помог РФ построить ракеты "Орешник": чего не хватало для гиперзвука, — Telegraph

Российская Федерация наладила поставки оборудования из Китая для изготовления гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности "Орешник" и баллистических ракет "Искандер", установили западные медиа. Без потока компонентов, которые обеспечил Пекин, Москва не имела бы возможности построить высокоточное дальнобойное оружие для ударов по украинским городам и инфраструктуре. Что именно получили россияне в обход санкций для поддержки войны против Украины?

Боеголовки, которые изготовила РФ благодаря Китаю, способны долететь до Европы в течение 20 минут и уже использовались для ударов по украинцам, говорится в статье медиа The Telegraph. Для создания этого оружия использовались специализированные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и другие инструменты, которые поступили на "Воткинский завод" в Удмуртии. Кроме того, похожее оборудование получили цеха по изготовлению дронов-камикадзе "Шахед" в Елабуге, установили расследователи.

Медиа установило, что Китай поставил в РФ передовое производственное оборудование на сумму 10,3 млрд долл. Отмечается, что главное назначение грузов, — производство оружие для войны в Украине. Речь идет о высокоточных "карусельных" станках с ЧПУ для резки металла и заточки. Украинская разведка установила, что станки поступили на подсанкционный "Воткинский завод", который производит ракеты "Орешник" (дальность 5 500 км), "Искандер-М" (700-1000 км), "Тополь-М" (10 500-12 000 км).

"Анализ показывает, что Китай прислал Москве других компонентов на миллиарды долларов, необходимых для сборки ее высокоточного оружия и самолетов", — написало The Telegraph.

В статье отмечается, что Россия не имела возможности изготовить самостоятельно и купить оборудование для ракетного завода. Список дефицитных товаров состоит из 50 позиций, а Китай без проблем продал все необходимые компоненты, объяснили журналистам украинские разведчики.

"Импорт из Китая позволил Путину обойти западные санкции, чтобы создать больше оружия, такого как "Орешник". Без доступа к китайской экономике, китайскому рынку и Китаю как транзитной платформе для многих из этих товаров и технологий, России было бы очень трудно поддерживать эту войну", — подытоживается в статье The Telegraph.

Между тем медиа обратилось за дополнительной информацией к агрегатору таможенных данных Import Geniu. Выяснилось, что Пекин, который никогда не присоединялся к санкциям, предоставил РФ:

микрочипы и платы памяти (на 4,9 млрд долл.);

подшипники (130 млн долл.);

пьезоэлектрические кристаллы для радаров и систем радиоэлектронной борьбы (97 млн долл.);

телескопические прицелы (42 млн долл.);

ключевые испытательные приборы, такие как мультиметры и осциллографы.

Медиа не сообщило, какое количество станков с ЧПУ получил завод для изготовления ракет "Орешник", "Искандер-М", "Тополь-М" в Воткинске. Единственное, что известно расследователям, — в 2022-23 гг. Китай отправил россиянам станков различного назначения на 3,1 млрд долл. При этом отмечается, что поставки современного оборудования на старые российские заводы ВПК — это более опасно, чем поставки готовых артснарядов из Ирана или КНДР.

Ракета Орешник — детали

Отметим, в 2024 году РФ впервые использовали ракету "Орешник" для удара по Украине. С полигона Капустин Яр полетела баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности, которая перед заходом на цель разделилась на шесть боеголовок и ударила по предприятию в Днепре. Второе применение произошло в январе 2026 года: ВС РФ ударили по объекту под Львовом. СБУ опубликовала фото обломков и однозначно заявила, что речь идет именно о баллистической ракете средней дальности "Орешник".

Между тем "Воткинский завод", расположенный в 1 400 км от Украины, пока не фигурировал в отчетах об ударах дронов ВСУ. Впрочем, на предприятии один раз произошло чрезвычайное происшествие: взорвалось в производственном цехе в августе 2023 года.

Напоминаем, аналитики портала Defense Express рассказали о двух европейских комплексах ПВО, которые, вероятно, могли бы перехватить ракету "Орешник" РФ. При этом российское Минобороны показало машины обеспечения ОТРК "Орешник", которые якобы появились на полигонах в Беларуси.