В России произошел взрыв на заводе по производству "Искандеров": повреждено одно из зданий

В результате взрыва повреждения получил цех, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину.

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В Удмуртии 4 августа на Воткинском машиностроительном заводе произошел взрыв. Он прогремел в цехе №95. Об этом сообщают в телеграм-канале "Удмуртия против коррупции".

Отмечается, что сначала предполагали, что предприятие атаковал дрон, но потом разобрались и выяснили, что во время испытаний взорвалось изделие, которое находилось в бронекапсуле. Корпус цеха, в котором проводилось испытание, выдержал, но пострадал.

"Поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. В результате взрыва никто серьезно не пострадал. Даже скорая пустая уехала", — сообщил источник на предприятии.

В комментариях под сообщением местные жители пишут, что цех был секретным и работники были без мобильной связи, поэтому выразили сомнения в отсутствии пострадавших в результате взрыва, потому что дым видели за городом.

Позже на заводе официально прокомментировали чрезвычайное происшествие.

"Сегодня (4 августа 2023 года) на территории производственной площадки АО "Воткинский завод" произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением. Никто из работников предприятия не пострадал. Угроза жизни и здоровью отсутствует. Подразделения предприятия работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

АО "Воткинский завод"

Согласно данным из открытых источников, на Воткинском заводе, который основан в 1759 году, производились ракеты "Тополь-М", а в 2006 году было начато серийное производство ракет комплекса "Искандер-М".

2 июня 2022 года Уоткинский завод был включен в санкционные списки США из-за вторжения России в Украину. 5 июля внесен в санкционные списки Японии. 16 декабря 2022 года завод внесен в санкционный список Евросоюза из-за производства ракеты и боеприпасов для комплексов "Искандер" и "Точка-У". Также завод находится под санкциями Украины и Швеции.

Напомним, что ВС РФ обстреливают Украину ракетами, которыми Киев в 90-х рассчитался за газ. Соглашение о передаче ракет было заключено в Ялте между Кабинетом министров Украины и правительством РФ под руководством Владимира Путина.

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