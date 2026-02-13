Китай надасть Україні гуманітарну енергетичну допомогу, — МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з головою МЗС Китаю Ван Ї. Та після зустрічі сказав, що КНР надасть Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Андрій Сибіга назвав зустріч із Ван Ї у Мюнхені "змістовною та продуктивною". Дипломати обговорили шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків, "заснованих на взаємній повазі до територіальної цілісності", про що міністр закордонних справ повідомив в Х.

Сибіга повідомив, що Китай надасть Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги

Сибіга також підтвердив зацікавленість України в контактах із Китаєм на найвищому рівні.

"Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни. Я поінформував китайського колегу про обстановку на полі бою, російські атаки на нашу енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів. Вдячний Пекіну за рішення надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", — написав міністр.

Сибіга також запросив Ван Ї відвідати Україну та подякував йому за запрошення відвідати Китай.

Нагадаємо, минулого року ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Це викликало дипломатичний скандал. Тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні викликали в МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень.

Тим часом аналітики встановили, що Китай продав Російській Федерації сировину для виготовлення балістичних ракет "Искандер-М", і через це у 2025 році Збройні сили РФ отримали утричі більше ракет, ніж раніше.